Лететь нельзя закрыть: отвечаем на главные вопросы об отдыхе российских туристов в Турции

Продавцы туристического барахла в Стамбуле истосковались по туристам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО ТАМ С КОРОНАВИРУСОМ?

Цифры впечатляют: только за сутки 11 апреля в Турции заболели коронавирусом больше 50 тысяч человек, 10 апреля – 52 тысячи. Для сравнения: в России 11 апреля зарегистрировано 8700 новых случаев Covid-19. Турция сейчас хоть и не мировой рекордсмен, но занимает печальное второе место. Впереди только Индия, где за те же сутки положительный тест у 170 тысяч человек. И очень близко США с 48 тысячами новых случаев. Да, все уже научились с прищуром смотреть на коронавирусную статистику, знают, что надо учитывать множество разных нюансов, кроме общей цифры за день.

Но тем не менее. 50 тысяч в сутки – реально много. Эпидемиологическая ситуация в Турции серьезная. Об этом говорит и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует турецкое издание Hurriyet:

- Если мы сможем снизить цифры заболеваемости нашей стране до нескольких тысяч в период поста Рамадан (Рамадан начался 12 апреля и продлится до 12 мая – Ред.), то запустим в полную силу туризм в мае. Иначе мы можем пропустить еще один туристический сезон. Наш приоритет - это здоровье. Почти все европейские страны применяют более серьезные меры по закрытию, чем Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, важные для туристов нюансы в пугающей статистике действительно есть. Главный из них: где расположены очаги эпидемии. Судя по официальной карте турецкого Минздрава, тяжелее всего сейчас дела в провинции Самсун на берегу Черного моря, 678 случаев на 100 тысяч населения. Российские путешественники в эти края не ездят. Сложная обстановка также в Стамбуле, 591 случай на 100 тысяч жителей – а мегаполис на берегу Босфора очень популярен у наших туристов. Также в лидерах по количеству выявленных случаев – провинции Ялова, Чанаккале, Кыркларели (все они расположены рядом со Стамбулом) и Гиресун на севере страны.

А вот в курортных регионах Турции намного спокойнее. В провинции Анталья, куда едут 90% российских отпускников, – 190 случаев на 100 тысяч населения. В провинции Мугла, где находятся любимые нашими отпускниками пляжи Мармариса и Бодрума, - и того меньше, 146 случаев (опять на каждые 100 тысяч жителей).

Эксперты турбизнеса обращают внимание и на стиль отдыха отпускников. Большинство россиян выбирают отели «Все включено» с закрытой территорией, и чаще всего вообще ее не покидают. В отелях меры безопасности очень строгие (подробно о них на kp.ru), и риск подхватить заразу явно меньше, чем в городе. В самолет не пустят без отрицательного ПЦР-теста, как и через границу Турции – это тоже барьер. И персонал гостиниц тестируют. В общем, если вы летите именно на море в all inclusive – риск ниже. Но он есть, это важно помнить.

МОГУТ ЛИ ЗАПРЕТИТЬ ПОЕЗДКИ?

В теории – да. И на практике мы с вами это видели год назад, когда из-за риска завоза коронавируса было одномоментно закрыто авиасообщение со всем миром. С одной страной, пусть даже самой популярной у российских туристов, - это тем более возможно. Но если это случится, запрет на полеты в Турцию станет проблемой не только для любителей анталийских “ол инклюзивов”, но и для тех, кто со стыковкой в Стамбуле летит в открытые для россиян Черногорию, Хорватию, Тунис, Мексику и другие страны, с которыми нет прямого авиасообщения.

Еще больнее запрет ударит по турецкой экономике, для которой очень важен туристический сектор. К тому же сейчас он зависит от гостей из России: у немцев и британцев, которые до пандемии тоже очень любили пляжи Антальи и Мармариса, строгие ограничения на зарубежные поездки, свои евро и фунты они пока никуда не везут.

Неудивительно, что отдых россиян в Турции обсуждается не только в в соцсетях, но и на самом высшем уровне. В пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили по телефону о поставках вакцины "Спутник V" и безопасности отдыха российских туристов в Анталье. Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах и и заверил, что безопасность иностранных туристов – приоритет для турецких властей.

Кроме полного запрета на полеты, возможны и частичные меры. Например, оставить только регулярные рейсы, а чартеры запретить (такое уже было). Или сохранить авиасообщение только между Москвой и Стамбулом. Или ввести карантин для прилетающих из Турции вдобавок к ПЦР-тестам.

Однако на данный момент это лишь теоретизирование. Главное управление гражданской авиации Турции выпустило официальное заявление: “В последнее время в российской прессе и в социальных сетях прозвучали сообщения, что между Россией и Турцией прекратятся полеты. В результате переговоров с российскими властями по данному вопросу мы получили от них информацию, что официальных решений о приостановке полетов в Турцию не было, и такие новости являются необоснованными”.

Турцию накрыло волной ковида, главные очаги - провинция Самсун и Стамбул. Фото: официальный сайт компании Atlasglobal

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ ЧТО?

Если прямо сейчас прийти в турагентство и аннулировать тур – деньги вернут на общих основаниях, за вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Самолеты летают, никаких официальных рекомендаций МИД и Ростуризма воздержаться от поездок в Турцию нет (такие рекомендации были бы основанием требовать полного возврата средств по статье 14 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»). Так что отпускник вправе отказаться от поездки, но деньги при этом потеряет. Сколько – зависит в первую очередь от того, как много времени остается до вылета.

Если отправиться в Турцию и правда станет невозможно (например, из-за запрета на полеты, или вдруг сама Анакра закроет границы для иностранцев) – вероятнее всего, туроператоры предложат перенести даты поездки или отправиться на другой курорт, в том числе российский. На возврат денег рассчитывать сложно, а на быстрый – вообще нереально. Туркомпании до сих пор еще не выполнили обязательства перед клиентами по поездкам, сорвавшимся в прошлом году из-за пандемии. Напомню: летом 2020 года правительство РФ приняло постановление, разрешающее туроператорам не возвращать деньги за эти вояжи, а перенести их вплоть до конца 2021 года (во многом благодаря этой мере громких банкротств на туристическом рынке не произошло).

Актуальные цифры долгов привел недавно глава комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин:

- Из общей суммы 48 миллиардов рублей забронированных туров на сегодня осталось 16 миллиардов рублей, то есть одна треть. А две трети были реализованы либо в виде возврата средств, либо кто-то отправил туристов по другим направлениям.

Впрочем, это постановление касается именно «пандемийных» туров, забронированных до 31 марта 2020 года. В 2021-м массовых срывов поездок не было. Если все же случатся, вполне возможно, и по ним будут отдельные решения. То есть деньги вряд ли пропадут, но могут зависнуть на неопределенный срок.

ПЛАНИРОВАТЬ ЛИ ОТПУСК В АНТАЛЬЕ?

Все зависит от того, когда у вас отпуск (прямо сейчас на майские или в августе) и насколько вы готовы к риску, что он сорвется или будет перенесен. А также от того, что вас волнует больше – опасность заразиться коронавирусом или возможные проблемы с рейсами.

Если коронавирус - смотрите статистику в разных странах, изучайте, как она там ведется, какие действуют ограничения, насколько серьезно в принципе власти относятся к пандемии и безопасности.

Если больше беспокоитесь о сорванных планах и потерянных деньгах – возможно, стоит подождать хотя бы несколько дней, посмотреть, как будут развиваться события. Собственно, так люди и делают: начиная с пятницы продажи поездок в Турцию заметно упали, признают в турагентствах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала свое мнение в эфире радио «Комсомольская правда»:

- В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, это за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, взрывной рост. Ситуация осложняется очень быстро и, к сожалению, пока не удается остановить ее развитие. Можно вместо отдыха попасть в зону локдауна, это реальная возможность. И мы тревожимся, что наши граждане, если они соберутся на праздники, как это обычно бывает, могут попасть в неловкую ситуацию. Второе – можно привезти с собой подарок, на который не рассчитывал.

Но если речь о летнем отпуске, возможно, есть смысл повременить с покупкой до окончания Рамадана. Станет понятно, удалось ли справиться с ростом заболеваемости. Во время Рамадана, то есть в ближайший месяц, в Турции закрыты магазины, рестораны и ночные клубы, в выходные действует комендантский час. Кроме того, до конца апреля планируют провести вакцинацию всех работников туристической отрасли: сотрудников отелей, гидов, водителей, персонал аэропортов и ресторанов, в общем, всех, с кем контактируют отпускники.

Только за 11 апреля в Турции заболели коронавирусом больше 50 тысяч человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕСЛИ НЕ В ТУРЦИЮ, ТО КУДА?

На майские праздники вообще-то и так популярнее всего не Турция:

- Результаты продаж на майские праздники показывают, что пока безусловно и однозначно лидируют российские курорты. Спрос на отдых внутри России на майские превышает запрос на зарубежные поездки примерно в 2,5 раза, - приводит цифры исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Турция, без всяких сомнений, на первом месте среди зарубежных пляжей. Но вот если Турцию взять и вычеркнуть – куда поехать? Стопроцентную замену найти, увы, нереально. Чтобы и с прямыми рейсами (да еще из регионов, не только из Москвы), и лететь недалеко, и более-менее недорого, и без виз, и без карантина, и чтоб на майские купаться можно было.

Тунис и Черногория – без виз, хорошие цены, но нет прямого перелета. И на Кипр нет, и в Хорватию. С Мальдивами, Сейшелами, Кубой, Занзибаром авиасообщение открыто – но лететь очень далеко и дорого. А в пиковые даты дико дорого. Эмираты ближе, но по цене проигрывают. Египет? Пока так и не разрешили чартеры на курорты... В общем, как ни крути, а равноценной замены нет.

На наших черноморских курортах в мае заметно прохладнее, чем на Средиземке. Зато спокойнее в том смысле, что с дорогой проблем не будет. И ПЦР-тесты не нужны. Хотя и тут туристов пугают слухами: мол, в Сочи и Крыму на майские вообще уже нет мест, все занято под завязку.

- Если мы говорим о топовых, самых популярных у туристов отелях, то 80% уже продано и забронировано. При этом спросом пользуется первая половина майских праздников. Вторая половина, начиная с 5-го числа, более свободна. Но надо понимать, что ажиотажным спросом пользуются не все черноморские курорты, спрос распределяется крайне неравномерно, - рассказала «КП» руководитель отдела PR национального туроператора «Алеан» Лариса Аханова. - Основные бронирования приходятся на центральный и прибрежный Сочи, Южный берег Крыма (Ялта, Алушта).

Альтернативой могут стать недозагруженные направления. В Крыму это Восточное побережье и Западное. На курортах Краснодарского края можно посмотреть в сторону Анапы, Геленджика, Туапсе или даже соседней Абхазии. Если поспешить, еще можно найти себе место под теплым майским солнцем. Туристы, которые выбираются на майские праздники, прекрасно понимают, что купаться в море еще прохладно, поэтому стараются выбирать отели с подогреваемыми бассейнами и хорошей инфраструктурой (анимация, питание по системе «все включено», разнообразный шведский стол).