Анна Попова: В Турции за несколько недель заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 - 4 раза

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ... Анна Юрьевна, очень острый вопрос. Мы видим тревожные сводки из-за границы, причем это не наши корреспонденты сообщают, а иностранные. И там - сплошной локдаун плюс сообщения о новых штаммах коронавируса, в Турции полно случаев. Что делать нам, россиянам, что там вообще происходит? Тем более Первомай близится...

- Сложная ситуация в странах Евросоюза - больше половины из них сейчас живут в условиях роста заболеваемости COVID - 19.

Поэтому и локдауны, ограничение передвижения и так далее.

Но особенно ситуация ухудшается в южном полушарии. Это южноамериканский континент, это Африка, это, скажем так, часть, которая находится в южном полушарии, касательно Азии.

- Вернемся к популярной у наших туристов Турции.

- В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в 4.

- Это за какой период?

- За небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост. За прошедший месяц пи - максимальное количество зарегистрированных случаев. Ситуация осложняется очень и очень быстро. И, к сожалению, пока негативная тенденция превалирует, пока не удается ее остановить.

А ведь Турция – это страна, откуда прилетает максимальное количество людей в Российскую Федерацию - если смотреть удельный вес к общему открытому авиасообщению.

- То есть - люди возвращаются с отдыха?

- Да, летят на отдых, потом возвращаются. Какая-то часть пассажиров совершает деловые поездками.

Так вот, самое большое количество завезенных мутировавших штаммов в России – из Турции.

К сожалению, на сегодняшний день в Россию завезено более 100 штаммов британского варианта и уже 10 вирусов южноафриканского...

Давайте же будем беречь себя!

(Полностью беседа с Анной Поповой будет опубликована в одном из ближайших номеров ежедневной «КП»).

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