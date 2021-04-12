В элитном фитнес-клубе Москвы убили питерского вора в законе Альберта Рыжего. Фото: Прайм Крайм

Сообщения о стрельбе в фитнес-клубе, расположенном на территории элитного ЖК «Алые паруса», что у метро Щукинская, появились днем в понедельник, 12 апреля. Прямо во время тренировки был застрелен мужчина, который занимался на беговой дорожке.

Первоначально появилась информация о конфликте убитого с другим посетителем клуба. Якобы после ссоры последний зашел в раздевалку, взял пистолет, выстрелил несколько раз, после чего скрылся. Но позже выяснилось, что речь идет о спланированном преступлении.

Почти час ушел на то, чтобы установить личность убитого. Первоначально в сводки попали такие данные: Геннадий Петров, 40 лет. Именно по таким документам мужчина ходил в фитнес-клуб. Но настоящее его имя - Али Гейдаров, в криминальных кругах он известен как Альберт Рыжий. Уроженца Азербайджана, который переехал в Россию в 90-х, считают одним из самых влиятельных питерских воров в законе. По некоторым данным, в Северную столицу Альберта Рыжего делегировал не менее известный вор Дед Хасан.

Но что же на самом деле произошло в клубе? По данным следствия, Али Гейдаров был убит тремя выстрелами в спину. В это время он действительно находился на беговой дорожке и не видел угрозы. Убийца бросил пистолет и сумел скрыться. Сейчас в столице объявлен план «Перехват». Полиция предположительно установила личность стрелка, но задержать его пока не удалось. Мотивом для преступления могли стать бандитские разборки.

- Возбуждены два уголовных дела по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», - сообщила «КП» Юлия Иванова старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Следователи уже установили тип оружия, из которого было совершено убийство. Это ПП – пистолет-пулемет.