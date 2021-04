Годзилла против Конга: ученые рассказали о том, что безумнее всего в новом голливудском фильме

Битва гигантов взволновала ученых.

Гигантские чудовища передрались в недавно вышедшем на экраны голливудском блокбастере «Годзилла против Конга» (Godzilla vs. Kong). Чем привлекли внимание ученых – в который уж раз. Ведь эти буйные монстры периодически становились героями фантастических фильмов. Появлялись, правда, по отдельности. А ныне сошлись лицом к лицу, если так можно выразиться.

- Это более чем круто - самый безумный фильм, который я видел, - отозвался о нем Илон Маск. - Любовное послание конспирологам. И весьма трогательный в финале.

А о том, что и в самом деле безумнее всего в фильме, с научной точки зрения, разъяснили Ричард Докинз (Clinton Richard Dawkins), известный эволюционный биолог, профессор Калифорнийского университета в Беркли (The University of California, Berkeley), и его коллеги - биомеханики, палеонтологи и физики. Их доводы приводит газета The Times, которая обратилась к ученым с детским вопросом «У кого больше шансов на победу в схватке – у Годзиллы или у Кинг-Конга?».

Ответ такой, если коротко: «Шансов нет ни у того, ни у другого. Оба будут повержены законами физики – неизбежно и быстро. Монстров киношного размера раздавит гравитация.

Годзилла и Кинг-Конг примерно одного роста - порядка 120 метров. И весовая категория у них одна и та же – до 90 тысяч тонн. Противники равные. Но простейшие расчеты свидетельствуют: не сойтись им в бою. Даже не столь тяжелые существа и шагу бы не ступили - тут же бы рухнули.

Кинг-Конг: огромная горилла. Самец.

Годзилла, по сути, ящерица, Кинг-Конг – горилла. Оба существа по какой-то причине превратились в гигантов. Но не это главное. А то, что любые прибавки в росте – к примеру, в 10 раз в линейных размерах - оборачивается увеличением площади поперечного сечения костей конечностей в 100 раз, то есть, в квадрате, вес при это становится в 1000 раз больше, возрастает в кубе, сообразно объему тела. В итоге, на каждый квадратный сантиметр кости будет давить сила в 10 раз большая, чем прежде. Кости на такую нагрузку не рассчитаны. Сломаются. «Правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам!», - говорил Коровьев, правда, немного по другому поводу.

Годзилла: огромная ящерица. Скорее всего самец.

Герою романа Михаила Булгакова вторит доктор Сюзанна Мейдмент (Dr Susannah Maidment), палеонтолог из Музея естественной истории (The Natural History Museum, Department of Palaeontology). Она приводит в пример тираннозавра, рост которого не превышал 12 метров, а вес – 10 тонн. Сущая кроха по сравнению с монстрами из нового блокбастера. Так вот моделирование показало: ящер, учитывая физические ограничения, мог только ходить, бегать – вряд ли.

- Кости конечностей тираннозавра в буквальном смысле сломались бы под действием нагрузок, возникающих при беге, - подчеркивает Мейдмент.

Ученые уверяют: стометровые существа и дышать-то не смогли бы – производительности их легких не хватало бы на преодоление аэродинамического сопротивления протяженного воздушного тракта. Даже, если бы он был прямоточным, как у некоторых рептилий. Кинг-Конгу – млекопитающему – подобная опция вообще была бы недоступна.

Да и с гидравликой возникли бы непреодолимые трудности. Потребовался бы «живой» насос неимоверного размера - больше самого чудовища, чтобы бесперебойно снабжать кровью его голову, расположенную на высоте порядка 100 метров. Особенно, если тело совершает резкие маневры, падает, встает – то есть, одно чудовище бьется с другим.

Силы у монстров примерно равные, но в кино Годзилла то и дело "вырубает" Кинг-Конга.

Вывод ученых, который обнародовала The Times: энергичные сражения между Годзиллой и Кинг-Конгом, представленные Голливудом, чистая фантастика. Да и сами они не могли бы существовать. По крайней мере, на суше нашей планеты.

Примерно такие же объяснения предлагал известный популяризатор науки Митио Каку в своей книге «Физика невозможного», в которой он растолковывал, почему киношный Кинг-Конг не может быть реальным существом, отзываясь на предыдущие его появления на экране.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как земля носила динозавров весом хотя бы в 100 тонн?

Обнаруженные в разных местах Земли скелеты титанозавров – травоядных ящеров с длинными шеями, приблизительный облик которых нам талантливо представили создатели фильмов из серии «Парк Юрского периода», позволяют утверждать: гиганты достигали в длину 40 метров, возвышались на 20 метров – это уровень 7-го этажа жилого дома, весили примерно 60 тонн - столько, сколько 14 слонов. А по более смелым прикидкам, некоторые титанозавры «тянули» и на 100 тонн. Как они-то не рушились под собственным весом? Ответ подсказали следы, которые ящеры оставили в Техасе.

Согласно наиболее правдоподобной гипотезе, титанозавры обитали в озерах глубиной от 5 до 10 метров. Там им было не только тепло, но и легко – выталкивающая сила воды частично их разгружала. Сообразно закону Архимеда.

Титанозавры тоже были весомыми существами, но законов физики не нарушали. Как-то приспосабливались.

Казалось бы, ящерам следовало бы передвигаться, ступая по дну водоемов всеми четырьмя столбами своих ног. Однако следы, которые недавно обнаружили палеонтологи из Университета Пердью (Purdue University) и Музея естественных наук в Хьюстоне (Houston Museum of Natural Sciences), были оставлены лишь двумя ногами - исключительно передними. Почему гиганты уподоблялись цирковым собачкам?

Из объяснения, которое авторы исследования опубликовали в журнале Ichnos, следовало: находясь в воде, титанозавры держали задние ноги на плаву, пользуясь выталкивающей силой. А хвостами рулили и подгребали, помогая себе ловчее маневрировать.

Гиганты передвигались, держа задние ноги на плаву. Чем сильно себя облегчали.

Вот и Годзилле бы так передвигаться, чтобы ноги не переломать. Надо только, чтобы воды «по шейку» было. Ну, и Кинг-Конга туда же – в воду. Пусть бы там и дрались. Чтобы не смущать физиков.

КСТАТИ

И с ангелами не всё гладко: летать бы не смогли

Один из ведущих британских биологов профессор Роджер Уоттон (Prof Roger Wotton) из Университетского колледжа Лондона (University College London), судя по всему, атеист, изучив анатомию ангелов по имеющимся их изображениям на многочисленных картинах европейских художников, определил: мифические крылатые существа физически не были приспособлены к полету. Они вообще не могли держаться в воздухе.

Из чего профессор сделал вывод, что ангелов никто и никогда не видел в натуре.

Уоттон указывает: тела ангелов очень крупны с аэродинамической точки зрения. Крылья, наоборот, малы. Мышечная система развита столь слабо, что не позволяла бы энергично ими взмахивать.

На одной из картин Джотто (Giotto) изображен ангел вообще с одним крылом - у него за спиной эдакая моноплоскость с перьями. Можно предположить, что посредством такой конструкции ангелы были способны хотя бы планировать, прыгая с большой высоты. Нет, уверяет профессор, и такое не получилось бы. Потребовалась бы очень высокая скорость. И поток воздуха сломал бы конструкцию. Или, при наличии двух крыльев, заставил бы их сложиться.

Способности ангелов не соответствовали их возможностям.

Еще более худшими способностями к полету, по мнению Уоттона, обладали херувимчики и прочие купидоны - эти озорные пухленькие малыши, которые пускают стрелы в сердца влюбленных. Точнее, они вообще не имели такой способности.

В отдельных религиозных источниках, впрочем, указано, что некоторые ангелы имели по 6 крыльев. Вспомним хотя бы шестикрылого Серафима. Теоретически шесть машущих плоскостей могли бы создать приемлемую для полета подъемную силу. Но как такая конструкция работала и взаимодействовала с «мышечным приводом», профессор не представляет.

Очевидные физические недостатки ангелов с точки зрения аэродинамики и энергетики не мешают многим людям верить в существование этих мифических пернатых существ. По американским опросам, к примеру, таких - аж 68 процентов.

С другой стороны, Уоттон как-то прямолинейно оценил ангельские крылья. Мол, раз уж имели, то обязаны были ими махать. И летать исключительно за их счет. А может быть, они, как существа приближенные к Богу, как-то иначе создавали подъемную силу. Например, левитировали. А крылья были нужны лишь для красоты и легкого маневра. И для того, чтобы со стороны можно было отличить божественных созданий от просто человеческих.