Закрытие авиасообщения с Турцией: Что делать туристам, которые сами покупали билеты на самолет

Что делать туристам, которые сами покупали билеты на самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закрытие авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 31 мая коснется как минимум 500 тысяч организованных туристов. Но есть еще и много авиапассажиров, которые покупали билеты на самолет сами. Кто-то собирался лететь в Турцию: на курорты, в Стамбул, в Каппадокию, на яхте по Эгейскому морю походить, и спортивные сборы планировались, и много что еще.

А кто-то со стыковкой в Турции планировал попасть в другие страны: Египет (курорты на Красном море) и Тунис, Черногорию и Хорватию, Мексику и другие далекие края… Стамбул во время пандемии стал главным авиационным международным хабом для россиян. Между Турцией и Россией до решения о запрете выполнялось около 150 рейсов в неделю.

Что делать теперь самостоятельным путешественникам? Вернут ли деньги за билеты на отмененные рейсы? У многих до сих пор лежат ваучеры разных авиакомпаний за несостоявшиеся в 2020 году полеты. Когда массового отменяли рейсы и закрывали границы, перевозчики перестали возвращать деньги: только переносили даты вновь и вновь или выдавали ваучеры на будущие полеты.

Свою позицию по рейсам в Турцию официально обозначил “Аэрофлот”. И она – в пользу пассажиров. Возврат авиабилетов на рейсы между Москвой и Стамбулом, Антальей, Бодрумом и Даламаном (все эти маршруты были в расписании “Аэрофлота”), а также между Санкт-Петербургом и Антальей на даты между 15 апреля и 1 июня будет осуществлен без применения штрафных санкций.

Также национальный перевозчик рассказал, как быть пассажирам, которые уже улетели в Турцию, а обратный рейс – после 15 апреля. Им предложат переоформить билет на новые даты, а именно на 13 или 14 апреля. В эти два дня авиасообщение еще разрешено в полном объеме. Без доплат за разницу в тарифах и сборов за переоформление.

- 13 и 14 апреля мы продолжим выполнение полетов из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день) и Анталию (2 рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные, - уточнил представитель авиакомпании Михаил Демин, которого цитируют информагентства.

Авиакомпания S7 пока готова вернуть деньги без штрафов лишь тем пассажирам, у которых билеты в Турцию на 13 и 14 апреля. “Мы ждём официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов”, - уточнили в авиакомпании.

В Турцию летают также “Россия”, “Уральские авиалинии”, “Победа”, “Азимут”, Utair, Pegas Fly. Nordwind, турецкие перевозчики Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Они пока не сообщили о порядке возврата средств за билеты.

Советы самостоятельным путешественникам дала и глава Ростуризма Зарина Догузова:

- Что касается туристов, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, то они смогут вернуться в Россию планово. Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты.

Что значит “планово”? В решении Оперативного штаба об ограничении полетов в Турции и Танзанию говорится о том, что исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. То есть по факту самолеты будут летать и после 15 апреля – улететь на них в Турцию будет нельзя, в вернуться в Россию можно. По сути, это те же вывозные рейсы, что были в прошлом году.

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Закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией: Вернут ли деньги туристам

Россия закрывает авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 21 мая. Такое решение принял Оперштаб в понедельник, 12 апреля. Решение коснется огромного количества россиян. Путевки в Турцию были куплены у 533 тысяч человек, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР). И это только продажи крупных туроператоров. Небольшие и нишевые турфирмы (занимающиеся, например, йога-турами, яхтенными круизами, индивидуальными маршрутами) – это еще около 100 тысяч туристов. Добавим сюда самостоятельных путешественников. А также тех, кто вообще не собирался в Турцию, но купил билеты со стыковкой в Стамбуле в другие страны... И речь может идти уже о миллионе граждан РФ (подробности)