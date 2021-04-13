Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм13 апреля 2021 0:25

Закрытие авиасообщения с Турцией: Что делать туристам, которые сами покупали билеты на самолет

Безвизовая Турция популярна в том числе и у самостоятельных путешественников. Как они будут возвращаться домой? И вернут ли деньги за авиабилеты тем, кто не улетел?
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Что делать туристам, которые сами покупали билеты на самолет

Что делать туристам, которые сами покупали билеты на самолет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закрытие авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 31 мая коснется как минимум 500 тысяч организованных туристов. Но есть еще и много авиапассажиров, которые покупали билеты на самолет сами. Кто-то собирался лететь в Турцию: на курорты, в Стамбул, в Каппадокию, на яхте по Эгейскому морю походить, и спортивные сборы планировались, и много что еще.

А кто-то со стыковкой в Турции планировал попасть в другие страны: Египет (курорты на Красном море) и Тунис, Черногорию и Хорватию, Мексику и другие далекие края… Стамбул во время пандемии стал главным авиационным международным хабом для россиян. Между Турцией и Россией до решения о запрете выполнялось около 150 рейсов в неделю.

Что делать теперь самостоятельным путешественникам? Вернут ли деньги за билеты на отмененные рейсы? У многих до сих пор лежат ваучеры разных авиакомпаний за несостоявшиеся в 2020 году полеты. Когда массового отменяли рейсы и закрывали границы, перевозчики перестали возвращать деньги: только переносили даты вновь и вновь или выдавали ваучеры на будущие полеты.

Свою позицию по рейсам в Турцию официально обозначил “Аэрофлот”. И она – в пользу пассажиров. Возврат авиабилетов на рейсы между Москвой и Стамбулом, Антальей, Бодрумом и Даламаном (все эти маршруты были в расписании “Аэрофлота”), а также между Санкт-Петербургом и Антальей на даты между 15 апреля и 1 июня будет осуществлен без применения штрафных санкций.

Также национальный перевозчик рассказал, как быть пассажирам, которые уже улетели в Турцию, а обратный рейс – после 15 апреля. Им предложат переоформить билет на новые даты, а именно на 13 или 14 апреля. В эти два дня авиасообщение еще разрешено в полном объеме. Без доплат за разницу в тарифах и сборов за переоформление.

- 13 и 14 апреля мы продолжим выполнение полетов из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день) и Анталию (2 рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные, - уточнил представитель авиакомпании Михаил Демин, которого цитируют информагентства.

Авиакомпания S7 пока готова вернуть деньги без штрафов лишь тем пассажирам, у которых билеты в Турцию на 13 и 14 апреля. “Мы ждём официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов”, - уточнили в авиакомпании.

В Турцию летают также “Россия”, “Уральские авиалинии”, “Победа”, “Азимут”, Utair, Pegas Fly. Nordwind, турецкие перевозчики Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Они пока не сообщили о порядке возврата средств за билеты.

Советы самостоятельным путешественникам дала и глава Ростуризма Зарина Догузова:

- Что касается туристов, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, то они смогут вернуться в Россию планово. Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты.

Что значит “планово”? В решении Оперативного штаба об ограничении полетов в Турции и Танзанию говорится о том, что исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. То есть по факту самолеты будут летать и после 15 апреля – улететь на них в Турцию будет нельзя, в вернуться в Россию можно. По сути, это те же вывозные рейсы, что были в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией: Вернут ли деньги туристам

Россия закрывает авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 21 мая. Такое решение принял Оперштаб в понедельник, 12 апреля. Решение коснется огромного количества россиян. Путевки в Турцию были куплены у 533 тысяч человек, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР). И это только продажи крупных туроператоров. Небольшие и нишевые турфирмы (занимающиеся, например, йога-турами, яхтенными круизами, индивидуальными маршрутами) – это еще около 100 тысяч туристов. Добавим сюда самостоятельных путешественников. А также тех, кто вообще не собирался в Турцию, но купил билеты со стыковкой в Стамбуле в другие страны... И речь может идти уже о миллионе граждан РФ (подробности)

Туризм: Страны и курортыКАРТИНА ДНЯРаспространение коронавируса в мире