Закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией: Вернут ли деньги туристам

На возврат денег за несостоявшиеся поездки туристам вряд ли стоит надеяться. У туроператоров их просто нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия закрывает авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 21 мая. Такое решение принял Оперштаб в понедельник, 12 апреля. Решение коснется огромного количества россиян. Путевки в Турцию были куплены у 533 тысяч человек, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР). И это только продажи крупных туроператоров. Небольшие и нишевые турфирмы (занимающиеся, например, йога-турами, яхтенными круизами, индивидуальными маршрутами) – это еще около 100 тысяч туристов. Добавим сюда самостоятельных путешественников. А также тех, кто вообще не собирался в Турцию, но купил билеты со стыковкой в Стамбуле в другие страны... И речь может идти уже о миллионе граждан РФ.

В случае с Танзанией цифры скромнее. Да, прямые рейсы на Занзибар летали из 10 регионов России, но далеко не каждый день. В АТОР считают, что на вторую половину апреля – май туры купили около 6 – 7 тысяч человек.

Что теперь делать туристам? Вернут ли им деньги несостоявшийся отпуск?

Глава Ростуризма Зарина Догузова уже выступила с официальными заявлением на этот счет – оно касается только организованных туристов:

- Мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие.

Глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Перенести – видимо, самый реальный вариант. Хотя многие туристы подгадывали даты поездки под майские праздники, чтобы использовать длинные выходные и не тратить дни отпуска.

Выбрать другие направления – было б здорово, но какие? Замены Турции, по большому счету, нет. Большая часть стран для россиян пока вообще закрыты.

Да, есть Эмираты, там тоже тепло. Но цены выше турецких, а на майские праздники все билеты за более-менее разумные деньги давно уже распроданы. Да, открыты Мальдивы, Сейшелы, Куба, но лететь туда очень далеко и очень дорого. Еще есть Египет, но рейсы разрешены только в Каир – а оттуда 6 часов на автобусе до Красного моря. Не всем подходит, особенно если речь идет о семьях с детьми.

Российские курорты на Черном море? Вариант, но там весной заметно холоднее, чем на Средиземке. А на майские праздники в популярных отелях с хорошим сервисом уже и мест почти нет – что в Краснодарском крае, что в Крыму, о чем “КП” недавно писала .

С точки зрения юридической все неоднозначно. С одной стороны, есть статья 14 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Она позволяет требовать полного возврата стоимости туров, “в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья”. Авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановлено из-за коронавируса – то есть речь идет об угрозе здоровью.

С другой стороны, есть принятое еще прошлым летом постановление правительства, разрешающее туроператорам не возвращать деньги за сорванные из-за пандемии вояжи, а перенести их вплоть до конца 2021 года. Но оно касается туров, забронированных до 31 марта 2020 года. Возможно, сейчас оперативно примут поправки или аналогичный документ в связи с новой массовой отменой поездок.

Но в любом случае, если говорить о реальности – на возврат денег, тем более быстрый, туристам вряд ли стоит надеяться. У туроператоров их просто нет. Они еще и за прошлый год не рассчитались со своими клиентами:

- Из общей суммы 48 миллиардов рублей забронированных туров осталось 16 миллиардов рублей, то есть одна треть, - привел недавно цифры глава комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин .

Теперь же к 16 прошлогодним миллиардам добавятся еще 32 “турецких” миллиарда.

Да, кто-то и правда поедет в Анапу вместо Антальи, кто-то перенесет поездки на лето или бархатный сезон... Но в общем долг туроператоров перед отпускниками все равно гигантский. А есть люди, у которых отпуск сорвался дважды: собирались в Турцию на майские 2020 года, перенесли на 2021-й...