«Деньги и репутация решили все!»: почему Ольга Бузова не будет вести «Дом-2»

Ольга Бузова не участвует в перезапуске «Дома-2» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В телеэфир «Дом-2» возвращается 19 апреля. А 12 апреля на поляне «Дома-2» в привычных интерьерах начались съемки первого выпуска телепроекта. Как и раньше на производство каждой серии остается неделя. Кастинг, съемки, монтаж и прочее производство по-прежнему у производителей «Солярис Промо Продакшн», а права на эфир ТНТ продал каналу «Ю».

Последний месяц громко заявляли о том, что ведущие вернутся в полном составе: Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони, Ольга Орлова, Андрей Черкасов. Бузова больше всех переживала, когда на ТНТ в конце 2020-го года приняли решение убрать из эфира канала «Дом-2». «Шоу «Дом-2» просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно принять этот факт, но это так», - сожалела Бузова. Она пришла на «Дом-2», 17 лет назад участницей телестройки, а потом стала ведущей. Но последние годы популярность проекта падала, в итоге его закрыли из-за низкой рентабельности и не высоких рейтингов.

Ольга Бузова рекламировала кастинги для перезапуска проекта, ее фото помещали на промомакеты канала «Ю». Однако Бузова долго думала, вела переговоры и в итоге решила не продолжать сотрудничество с проектом. На «Доме-2» Ольги не будет. Во всяком случае пока. 12 апреля начались съемки, на которых была Ксения Бородина. Бородина у руля «Дом-2» тоже 17 лет.

«Оля, вы рады возвращению «Дома-2»? В каком наряде проведете первый эфир?» - спросили мы у Бузовой 4 апреля на музыкальной премии «Жара». Ольга обычно рассыпается в комплиментах «Дому-2», а тут смутилась: «Когда сяду и проведу эфир, тогда и расскажу. Пока рано что-то говорить!» Оказалось, что после долгих раздумий Ольга Бузова решила не участвовать в перезапуске проекта.

Настоящую причину отказа нам вряд ли озвучат официально – традиционно придумают удобную для всех версию. Скорее всего она будет душещипательной. Но в жизни все обычно банальнее. Пока команда телешоу шепчется о следующем комплексе причин. Не все уверены в успешном перезапуске «Дома-2» - а это репутационные риски для звезды Бузовой. Гонорары за работу на шоу низкие – Ольга заработает месячный оклад на шоу парой коммерческих публикаций в инстаграме.

Ольга Бузова и Ксения Бородина на «Доме-2» провели почти 17 лет. Теперь в эфир вернется из двух старожил шоу только Ксюша Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кроме того, у Ольги Бузовой появилась перспектива нового проекта на канале ТНТ. Бузова – лицо канала, ею дорожат из-за огромной аудитории звезды в соцсетях. Помните шоу «Замуж за Бузову» или «План Б»? Их придумали под Бузову. И в этот раз будет что-нибудь яркое. Ольгу Бузову вернут в эфир ТНТ красиво и за другие деньги. А это более заманчивая и масштабная перспектива, чем участие в перезапуске «Дома-2» на «Ю». Ольга Бузова своим временем дорожит. Сейчас у ведущей, певицы и актрисы возвращается гастрольная жизнь, да и других предложений с избытком. Напомним, что сейчас Бузова можно увидеть на ТВ в «ББ шоу», которое Ольга Бузова и Ксения Бородина ведут на ТНТ. Проект пришел на смену «Бородиной против Бузовой», и его уже передвинули с утреннего эфира на ночной — рейтинги не высокие.

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