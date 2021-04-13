«Ребята, я откинулась!»: Участницы скандальной фотосессии в Дубае вернулись на Украину

Девушки провели за решеткой больше недели Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Фарту — масти, ментам — по пасти! Ребята, я откинулась!» - так возвестила о своем выходе из дубайской тюрьмы украинская инстаграм-модель Ирина Сотуленко. Девушка вернулась в Киев и теперь обещает подписчикам все подробности своего недельного срока в СИЗО и истории про драки за хлеб.

Украинских моделей, позировавших обнаженными на балконе одного из небоскребов в элитном районе Дубая, выпустили из-под ареста. 12 девушек задержали неделю назад после того, как в сети появились видео и снимки пикантной фотосессии.

Как утверждают сами задержанные и их близкие, консульство Украины в ОАЭ все то время, пока модели находились в тюрьме, бездействовало. На все запросы взволнованных родных консул отвечал, что девушки сами отказались связываться со своими семьями.

- Как такое вообще возможно?! - возмущаются близкие 23-летней украинки Ирины Сотуленко. - Им не была оказана должная юридическая поддержка, все попытки связаться были пресечены со стороны нашего консульства и министерства иностранных дел, всех держат в неведении. Власти оставляют своих граждан и всячески дают понять, что ничего не собираются делать, чтобы помочь своим соотечественникам.

Перед задержанием девушка позвонила своему молодому человеку в Киев и пожаловалась на организатора ню-фотосессии - украинского бизнесмена Виталия Гречина.

- Взрослый человек, как он мог быть таким идиотом?! - заявила своему парню Ирина, возмутившись тому, что в сети появились пикантные фото.

Однако Гречин и приглашенный петербургский фотограф Александр Тен успели покинуть страну до того, как полиция начала аресты.

Ирина и еще несколько моделей тоже попыталась выехать из Дубая, но правоохранители задержали их в аэропорту и убедили отправиться в участок, чтобы написать заявление и пройти допрос. Но все безобидные процедуры довольно скоро обернулись тюрьмой.

По словам Ирины, часть моделей отдавала себе отчет, что находятся в стране, где действуют строгие законы шариата, поэтому отказались выходить голышом на балкон.

- Это мусульманская страна, у нас из-за этого будут проблемы, - убеждали украинки.

Но Гречин и Тен переубедили девушек.

Полицейское задержание произошло спустя несколько часов после появления в сети компрометирующих снимков.

- Это был настоящий ужас. Кошмар. Я никому не пожелаю такое испытать. Каждый день мы молились, чтобы вернуться в Украину. Слава богу, мы здесь, - вспоминает украинка Юлия о нахождении за решеткой.

Украинские дипломаты сообщили, что одна из моделей заразилась коронавирусом в тюрьме, и ее перевели в отдельную камеру.

Условия в камере были жесткими, полиция отобрала у украинок мобильные телефоны и ограничивала всяческие контакты с окружающим миром. Девушки до последнего не знали, когда их депортируют. В понедельник вечером модели прилетели в Киев.

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