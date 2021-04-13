После запрета Турции спрос на Египет вырос на 250%, на Кипр - на 150%

После закрытия авиасообщения с Турцией российские туристы начали спешно искать ей замену.
Фото: Олег ЗОЛОТО
После закрытия авиасообщения с Турцией российские туристы начали спешно искать ей замену. Впереди майские праздники, любители путешествий хотят использовать длинные выходные. И не все готовы сидеть на даче, когда можно слетать на теплое море.
Спрос на авиабилеты в открытые для россиян стран вырос моментально. Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip специально для “КП” составили список курортов, которые пассажиры рассматривают в качестве альтернативы закрытой Турции. В данном случае речь идет о самостоятельных путешественниках, покупающих билеты на самолет онлайн.
Комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip:
- С момента возобновления международного авиасообщения Турция занимает лидирующую позицию среди зарубежных направлений. Доля бронирований в эту страну в период с 15 апреля по 1 июня у наших клиентов составляет почти 40%. Что касается Танзании, бронирования туда не носят массового характера среди самостоятельных путешественников. Доля направления около 0,5%, Танзания занимает 28 место по популярности среди зарубежных стран.
Если говорить про распределение спроса, то показательнее всего рассмотреть данные о поисках, которые совершают россияне после объявление новости о закрытии Турции. Лидеры в списке направлений, которыми интересуются россияне 13 апреля больше всего, — Египет, ОАЭ, Грузия, Армения и Кипр. Среди внутренних маршрутов по России не наблюдается яркого всплеска интереса. Однако число поисковых запросов по ряду городов возросло (см. цифры ниже).
Страны, в которые россияне ищут авиабилеты после закрытия Турции
Египет - 250%*
Кипр - 150%
ОАЭ - 130%
Грузия - 130%
Белоруссия -110%
Греция - 50%
Армения - 30%
*Цифра показывает, как вырос спрос на авиабилеты в каждую страну 13 апреля по сравнению с 12 апреля (до объявления об ограничении авиасообщения), по данным OneTwoTrip.
Российские города, куда авиабилеты стали искать чаще
Петрозаводск (Карелия) - 44%*
Симферополь (Крым) - 40%
Сочи (Краснодарский край) - 39%
Геленджик (Краснодарский край) - 36%
Горно-Алтайск (Республика Алтай) - 26%
*Цифра показывает как вырос спрос на авиабилеты в каждый город 13 апреля по сравнению с 12 апреля (до объявления об ограничении авиасообщения), по данным OneTwoTrip.