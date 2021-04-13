После запрета Турции спрос на Египет вырос на 250%, на Кипр - на 150%

После закрытия авиасообщения с Турцией российские туристы начали спешно искать ей замену. Фото: Олег ЗОЛОТО

После закрытия авиасообщения с Турцией российские туристы начали спешно искать ей замену. Впереди майские праздники, любители путешествий хотят использовать длинные выходные. И не все готовы сидеть на даче, когда можно слетать на теплое море.

Спрос на авиабилеты в открытые для россиян стран вырос моментально. Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip специально для “КП” составили список курортов, которые пассажиры рассматривают в качестве альтернативы закрытой Турции. В данном случае речь идет о самостоятельных путешественниках, покупающих билеты на самолет онлайн.

Комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip:

- С момента возобновления международного авиасообщения Турция занимает лидирующую позицию среди зарубежных направлений. Доля бронирований в эту страну в период с 15 апреля по 1 июня у наших клиентов составляет почти 40%. Что касается Танзании, бронирования туда не носят массового характера среди самостоятельных путешественников. Доля направления около 0,5%, Танзания занимает 28 место по популярности среди зарубежных стран.

Если говорить про распределение спроса, то показательнее всего рассмотреть данные о поисках, которые совершают россияне после объявление новости о закрытии Турции. Лидеры в списке направлений, которыми интересуются россияне 13 апреля больше всего, — Египет, ОАЭ, Грузия, Армения и Кипр. Среди внутренних маршрутов по России не наблюдается яркого всплеска интереса. Однако число поисковых запросов по ряду городов возросло (см. цифры ниже).

Страны, в которые россияне ищут авиабилеты после закрытия Турции

Египет - 250%*

Кипр - 150%

ОАЭ - 130%

Грузия - 130%

Белоруссия -110%

Греция - 50%

Армения - 30%

*Цифра показывает, как вырос спрос на авиабилеты в каждую страну 13 апреля по сравнению с 12 апреля (до объявления об ограничении авиасообщения), по данным OneTwoTrip.

Российские города, куда авиабилеты стали искать чаще

Петрозаводск (Карелия) - 44%*

Симферополь (Крым) - 40%

Сочи (Краснодарский край) - 39%

Геленджик (Краснодарский край) - 36%

Горно-Алтайск (Республика Алтай) - 26%

*Цифра показывает как вырос спрос на авиабилеты в каждый город 13 апреля по сравнению с 12 апреля (до объявления об ограничении авиасообщения), по данным OneTwoTrip.