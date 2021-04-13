Зачем Джо Байден позвонил Владимиру Путину

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США. Фото: REUTERS

Во вторник, 13 апреля, состоялась вторая телефонная беседа президентов России и США. В ходе разговора Джо Байден предложил встретиться лично: в ближайшие месяцы может состояться двусторонний саммит России и США, на которой президенты лично обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества.

- Президент Байден в телефонном разговоре подчеркнул, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в том, что касается защиты своих национальных интересов, - в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы, - говорится в официальном заявлении Белого дома.

Отдельно обсудили ситуацию на Донбассе. Байден выразил Путину свою "обеспокоенность усилением российских военных в регионе". Он призвал к деэскалации напряжения, причем особо заметил, что США остаются неколебимы в вопросах территориальной целостности Украины. Тут нужно напомнить, что Вашингтон не признал ни вхождение Крыма в состав Российской Федерации, ни независимость ДНР и ЛНР. Так что представления о «территориальной целостности» Украины у них с Владимиром Путиным явно разные.

Покончив со всеми этими протокольными формальностями — а заверения в поддержке Киева и обещания страшной кары за проделки «русских хакеров» давно уже проходят по этой категории — Байден перешел к главному.

- Президент Байден подчеркнул, что его целью является выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Россией, которые соответствовали бы интересам Соединенных Штатов, - отметили в Белом доме.

Но самое важное, Байден предложил Путину встретиться лично — организовать в ближайшие месяцы двусторонний саммит и обсудить все насущные вопросы. К себе в гости не приглашал, в Москву тоже не напрашивался, а предложил встретиться на нейтральной территории. Об ответе российского лидера на предложение Белый дом не сообщает.

Если бы это был разговор двух частных лиц, можно было бы предположить, что 46-й президент США страдает провалами в памяти: месяц назад 78-летний Байден заявил, что считает Путина убийцей, а теперь предлагает встретиться.

Но все-таки речь о разговоре глав государств, на которых работает огромный аппарат. А амнезия пока не заразна, так что администрация Байдена помнит все его ляпы. Значит, в Вашингтоне осознали, что дальнейшее обострение отношений с Москвой никому не выгодно — в первую очередь самим Штатам. И решили чуть понизить градус.

Быстрее всех на новости о разговоре Байдена с Путиным отреагировали мировые рынки. Курс рубля пошел вверх, что однозначно говорит, кто выиграл от сегодняшней беседы.

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