"Дом-2" осиротел: ревущая Ольга Бузова рассказала, что случилось на самом деле

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова больше не будет вести "Дом-2", в котором провела 17 лет своей жизни. Об этом поющая ведущая сообщила поклонникам в блоге и раскрыла причину своего решения.

Одна из самых ярких воспитанниц скандальной телестройки Ольга Бузова больше не появится в шоу. "Моя история в «Доме-2» закончена. Это были невероятно крутые годы. Я приехала в Москву в 18 лет и попала на проект. Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а моя жизнь. Я росла вместе с вами и на ваших глазах. Мы с вами, мои люди, стали огромной большой семьей", - обратилась поющая ведущая к поклонникам передачи.

Она поблагодарила всех фанатов программы, которые на протяжении 17 лет следили за перипетиями на поляне. "Помню, как пришла туда и впервые увидела Ксюшу Собчак и Ксюху Бородину, и помню, как позже, села рядом с ними и стала ведущей шоу...", - ностальгирует артистка.

Бузова на съемочной площадке "Дом-2", 2011 г. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Бузова напомнила, что стала звездой благодаря передаче. "Сейчас пишу этот текст и реву... Я люблю каждого, кто там остался, я желаю каждому построить свою любовь. Но я двигаюсь дальше", - написала она в блоге.

Напомним, в 2004 году Ольга Бузова пришла на проект в поисках любви. Она сразу покорила Стаса Каримова беззаботностью и легкостью в общении, однако отношения пары продлились недолго. Диджей не в обиде, что когда-то Бузова предпочла ему Романа Третьякова. С последним Ольга провела три года. Их пара считалась одной из самых крепких и сильных на проекте. Рома был опытнее, мудрее, старался направлять возлюбленную, пока находился с ней в периметре. Когда Третьяков решил уйти из "Дома-2", блондинка за ним не последовала. А через некоторое время села на бревно на Лобном вместе с Бородиной, став ведущей.