Ксения Собчак рассказала, как на самом деле попала на "Дом-2"

Ксения Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известие о закрытие "Дома-2" стало громом среди ясного неба не только для поклонников и противников реалити-шоу, но и для тех, кого эта скандальная программа сделала знаменитыми. Ксения Собчак, Ольга Бузова, Виктория Боня, Ксения Бородина и Алена Водонаева начинали свою карьеру именно на "Доме-2". Они выступили с заявлениями.

"«Дом-2» закрывают - ушла эпоха! Я счастлива, что пришла туда, и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше. Эта моя первая телевизионная работа. Я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время!", - написала Ксения Собчак в блоге.

Она вспомнила, как безуспешно ходила по кастингам: "Меня не взял Эрнст на «Фабрику звезд» (пела я и тогда отвратительно). Не взяли вести «Афишу». Я соревновалась с Таней Арно и в финальном туре выбрали ее. Я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в «Дом-2». Настоял лично Валерий Комиссаров: «В ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва»".

По словам телеведущей, она всегда считала: "Дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю". "После этого было много всего. Спасибо всем моим учителям и институтам. «Дом-2» я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, неважно, кто кем был. Важно, кто кем стал!", - добавила жена режиссера Константина Богомолова.

Ольга Бузова и вовсе в трауре. "Шоу«Дом-2» больше не будет... Мне очень сложно это принять, но это так. «Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. «Дом-2» стал культовым реалити-шоу. «Дом-2», я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать... Поэтому пока все", - обратилась поющая ведущая к поклонникам.

Ксения Бородина 20 лет отдала "Дому-2". "17 лет в кадре и еще 3 года в роли редактора. 20 лет своей жизни я отдала любимой работе. Спектакль окончен, занавес. Кто-то сейчас вздохнет с облегчением - наконец-то закрыли ура! Но все же больше будет тех, кто с сожалением не услышит больше привычный мотив «15 клевых». Нас много ругали, проклинали, угрожали, но и защищали, и любили, и хвалили, а главное - смотрели и сопереживали!", - написала ведущая шоу.

Она заверила, что за 17 лет ни разу не встретила того, кому было все равно на "Дом-2". "Мы всегда были настоящими, как есть, без прикрас, такими, как реальная жизнь. За это вы нас любили и поэтому многое нам прощали", - добавила она.

А Виктория Боня считает слухами вести о закрытии скандального проекта. Модель заявила, что уже в начале 2021 года примет участие в одном из эфиров шоу. "Мы обсуждали мой визит, мое появление там", - заявила модель.

Ее коллега по телестройке Алена Водонаева назвала "Дом-2" эпохой. "Без запретного плода не интересно. Но, кусая яблоко, думай о последствиях. 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку. Я всегда за то, чтобы уходить красиво", - резюмировала одна из самых ярких участниц шоу.