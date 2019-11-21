2019-11-21T19:06:43+03:00
Звезды

140-килограммовая звезда "Дома-2" объявила о беременности

Саша Черно не скрывает своего счастья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Саша Черно в телешоу "Дом 2".Саша Черно в телешоу "Дом 2".
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Звезды "Дома-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут ребенка. О счастливом событии объявила будущая мама. При этом она не уточнила, на каком сроке находится.

Саша Черно давно мечтала забеременеть. Но врачи предупредили девушку - для осуществления желаемого ей необходимо похудеть. За последнее время девушка действительно заметно постройнела. Теперь звезда "Дома-2" весит 140 килограммов.

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А вслед за этим случилось чудо. "Ребята, я так счастлива! Хочу и вам передать свою радость: мы с мужем ждем малыша! Для нас это было очень неожиданно и не запланировано, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ - вот где был. Мой смысл жизни", - поделилась эмоциями телезвезда скандального шоу в своем блоге.

А позже рассказала, что давно мечтала о детях, но очень боялась. Узнав о беременности, Саша расплакалась: "Дети - большая ответственность, и вдруг у меня не проснется материнский инстинкт… Но сейчас я поняла, что мои страхи в большинстве своем надуманные. Когда мы планировали ребенка, у нас не получилось. Потом улетели на свадьбу Шабарина, вернулись обратно, сменили климат, и все вышло случайно. Когда я узнала, слезы на глаза навернулись. Иосиф всегда рядом и во всем мне помогает. Я уверена, что он будет очень хорошим папой".

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Саша Черно беременна!
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Иосиф Оганесян тоже высказался: "Сколько же мы всего с тобой прошли! Я безмерно счастлив, я люблю тебя! Ребята, мы ждем малыша!".

Саша Черно и Иосиф Оганесян поженились 22 декабря 2018 года. Сразу после регистрации брака в Вернадском ЗАГСе Москвы супруги отправились на "Дом-2", где отпраздновали свадьбу. К слову, эта беременность не первая в жизни 26-летней Саши. В прошлом у девушки был страстный роман, обернувшийся тяжелым расставанием. Вскоре Саша узнала, что ждет ребенка. Однако, взвесив все за и против, решилась на страшный шаг. Черно сделала аборт. Она до сих пор не оправилась от потрясения. "Я виновата во всем сама. Человек мне ничего не обещал, я сама надеялась, будто что-то получится. Если я полюбила, то все. Мне сносит крышу от любви, и я никого не слышу... Уже ничего не изменить. Главное, не совершать ужасные поступки в будущем", - откровенничала Черно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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