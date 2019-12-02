2019-12-02T15:35:42+03:00
Звезды

"Пользовался Бородиной": Михаил Терехин раскрыл причину разрыва с ведущей "Дома-2"

Бывший любовник с теплотой вспоминает годы жизни со звездой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Бородина стала встречаться с Михаилом Терехиным после неудачного бракаКсения Бородина стала встречаться с Михаилом Терехиным после неудачного бракаФото: Борис КУДРЯВОВ
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С момента расставания Ксении Бородиной и Михаила Терехина прошло четыре года. Телеведущая "Дома-2" и бывший полицейский никогда не называли истинную причину разрыва. По сей день поклонники гадают, что же случилось между ними. Брутальный мачо решился на откровение.

"Мы расстались с Бородиной не только из-за моего тяжелого характера. Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений, вместо того чтобы любить человека. У нас уже не было физического притяжения друг к другу", - заявил Михаил Терехин.

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В 2015 году бывшему полицейскому было 34 года. Расцвет мужской силы. "Но я не мог пойти налево. Во-первых, я уважал Ксюшу. Во-вторых, это бы сразу узнали все. Приходилось держаться!", - цитирует его "СтарХит".

Михаил благодарен телездвезде. "Вряд ли ко мне кто-то будет так относиться, как Бородина. Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки. Ксения была готова на все, многое терпела. Когда я понял, что все, собрал вещи и ушел", - посетовал он.

Высказался участник шоу "Дом-2" и об отношениях бывшей любовницы с нынешним мужем Курбаном Омаровым: "Думаю, что сейчас у Ксюхи лишь такой образ: она такая грозная, а Курбан - подкаблучник. Она по-любому побаивается мужа".

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Терехин и Бородина давно не виделись. По словам мужчины, вероятно, Ксения его боится: "Может, уведу ее. У общих друзей мы не встречаемся по этой причине".

Кроме того, Михаил уверен, что Ксения затаила на него обиду. "Она как-то пересеклась с одним нашим общим знакомым. Он мне помог когда-то с работой. «Ко мне Миша часто заходит, я нашел еще место адвоката», - рассказывал товарищ. А она в ответ: «Зря ты ему помог». Я за нее радуюсь, а она не может", - разводит руками звезда "Дома-2".

Напомним, Ксения Бородина стала встречаться с Михаилом Терехиным после неудачного брака с армянином Юрией Будаговым. В 2011 году бывший полицейский как раз пришел на скандальный проект "Дом-2". Влюбленные вместе с детьми от первых браков много путешествовали и все свободное время проводили вместе. Все совместные поездки, проживание и развлечения оплачивала Ксюша. Через 3,5 года пара объявила о расставании. Бородина признавалась, что не поддерживает никаких связей с Терехиным. Слишком много боли и разочарования принес ей этот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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