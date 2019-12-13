Богатый любовник подарил звезде "Дома-2" квартиру за 20 миллионов

Марго Овсянникова стала счастливой обладательницей шикарной квартиры в Москве. Звезда "Дома-2" узнала о щедром подарке богатого любовника на Кипре, куда она и ее избранник отправились на днях.

Марго Овсянникова и бизнесмен по имени Виталий встречаются с лета. За это время мужчина успел одарить яркую блондинку бриллиантовым колье за 50 тысяч долларов и элитной иномаркой за восемь миллионов рублей. И вот теперь преподнес ей роскошные апартаменты в элитном жилом комплексе стоимостью 20 миллионов рублей.

"Я не ожидала такого от Виталия, хотя он никогда не скупился на подарки. В честь него я даже записала песню, а Виталий помог снять клип. Думаю, что наконец нашла своего принца", - не скрывает радости девушка.

mmmargaaret Купальник просто супер!

В ближайшее время звезда "Дома-2" планирует заехать в новое жилье. Ведь в квартире для этого все готово. "Хочу обставить ее по своему вкусу и свить уютное гнездышко", - цитирует Марго "СтарХит".

Знакомые пары уверены, что дело идет к свадьбе, которая, скорее всего, состоится в 2020 году. Виталий является сыном очень богатого человека и сам занимается бизнесом. Мужчина покорил Овсянникову щедростью и красивыми ухаживаниями. Марго пока не хочет показывать жениха.