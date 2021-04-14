Над американскими эсминцами и в самом деле летала какая-то «пирамидка»

"Пирамидку", летавшую над американским военным кораблем, засняли с помощью прибора ночного видения.

В руки режиссера-документалиста Джереми Корбелла (Jeremy Corbell) и его сподвижника Джорджа Кнаппа (George Knapp), телерепортера канала Las Vegas KLAS TV каким-то образом попали кадры – видео и фото, сделанные, как они уверяют, с борта двух американских эсминцев USS Russell и USS Omaha.

Режиссер и репортер обнародовали добытое, продолжив тем самым череду странных явлений, наблюдений и откровений, которые зачастили в последнее время, став свидетельствами обоюдного интереса НЛО и военных.

«Зеленое видео», снятое с помощью прибора ночного видения, демонстрирует объект правильной треугольной формы - «Pyramid-Shaped UFO», по терминологии очевидцев. «Пирамидка» парит на высоте около 200 метров и мерцает. В кадре она одна, но очевидцы уверяли, что рядом находились еще три штуки.

Свидетельства, добытые Корбеллом и Кнаппом: вверху - "летающие пирамидки", внизу - сферический объект, скрывшийся под водой..

На фото, которые были сделаны уже днем, видны - нет, не НЛО - аномальные воздушные аппараты (AAV). Так в серьезных научных и оборонных кругах теперь принято называть все то непонятное, появляющееся в небе. Словосочетания «неопознанные летающие объекты» ученые и военные тоже стараются избегать. С недавних пор НЛО стали неопознанными воздушными явлениями (Unidentified Aerial Phenomena – UAP).

В Пентагоне могли бы и промолчать по поводу появления фото и видео в широком доступе. Но зачем-то отреагировали.

- Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны военнослужащими ВМС, - заявила представительница военного ведомства США Сьюзан Гоф (Pentagon spokesperson Susan Gough).

Из слов представительницы следует, что при Пентагоне имеется специальное подразделение - Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF). Она-то и занимается исследованиями тех самых инцидентов. Служащие подразделения время от времени проводят секретные брифинги, на которых убеждают коллег-военных серьезно относиться к изучению UAP – явлениям абсолютно пока необъяснимых. Почему-то инопланетян никто при этом официально не поминает. И в многочисленных архивных документах, рассекреченных в последнее время различными американскими силовыми ведомствами – ЦРУ, подразделениями Министерства обороны, Пентагона, полиции, нет каких-либо намеков, а тем более выводов о том, что на Земле находятся пришельцы и что на аномальных воздушных аппаратах летают именно они. Но кто же тогда?

«Пирамидку» запечатлел кто-то из экипажа USS Russell у берегов Сан-Диего ночью в июле 2019 года. Светлый тон объекта свидетельствует, что его температура выше, окружающего пространства.

Объект под названием "Металлический дирижабль".

Три «дневных» AAV, получивших названия «Сфера», «Желудь» и «Металлический дирижабль», были сфотографированы на iPhone с USS Omaha у берегов Вирджинии в марте 2019 года. Один из них – сферической формы - резко рванул вниз и скрылся под водой. В отчете UAPTF якобы сказано, что аппарат искали с помощью подводной лодки. Но не нашли даже обломков.

Еще один AAV примерно в этом же месте сфотографировал пилот истребителя F-18 – тоже на iPhone.

Объект под названием "Желудь".

В марте 2021 года Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) – директор Национальной разведки в администрации Дональда Трампа – рассказал о планах Пентагона рассекретить новые «неподдающиеся объяснениям» свидетельства американских военных, имевших дело с НЛО. Пообещал, что они появятся в начале июня. Не исключено, что нынешние «откровения» - это, что называется, первые ласточки обещанного.