Бывший директор Национальной разведки США: многое тайное об НЛО станет известно в июне

Пентагон готовит сенсацию на тему НЛО и военные.

О планах Пентагона рассекретить новые «неподдающиеся объяснениям» свидетельства американских военных, имевших дело с НЛО, сообщил Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) – директор Национальной разведки в администрации Дональда Трампа в интервью Fox News, на которое ссылается Newsweek. По сведениям главного трамповского разведчика, документы будут обнародованы в июне нынешнего года. И не исключено, что они будут поданы в виде правительственного доклада.

Рэтклифф рассказал, что Трамп хотел «порадовать» общественность раньше – до того, как ему пришлось покинуть Белый дом. Еще в декабре 2020 года он подписал соответствующее распоряжение, обязывающее федеральные агентства «поделиться» информацией об НЛО. Но закончить задуманное помешали формальности, которые и должны быть преодолены к июню.

По словам бывшего главного разведчика, будут обнародованы свидетельства пилотов ВМФ и ВВС США – вроде тех, рассекреченных раньше и ставших уже невероятно популярными.

В конце апреля 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) распространило официальное заявление, в котором признало подлинными три циркулировавшие в сети видеозаписи, на которых запечатлены кадры погони истребителей морской авиации за НЛО.

Военное ведомство разместило у себя на сайте все «ролики», известные под названиями FLIR1, Gimbal и GoFast, сообщив, что один был снят в ноябре 2004 года, два других – в январе 2015 года.

Напомню, кадры представляли собой записи изображений с радаров истребителей -бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet, базировавшихся на авианосце Теодор Рузвельт (Theodore Roosevelt). Демонстрировали и сами странные объекты, похожие то на яйца, то на волчки, и то, как пилоты захватывали их в инфракрасные прицелы во время тренировочных полетов у восточного побережья США — между Вирджинией и Флоридой.

Кадры из ранее расскреченных роликов: НЛО в инфракрасных прицелах американских истребителей.

Энтузиасты давно подозревали: у военных наверняка имеются и другие кадры. Или еще что-то загадочное. Рэтклифф это подтвердил, сообщив, что как раз «другое» и будет рассекречено. Что конкретно, он не уточнил, но поделился своим собственным удивлением. Более всего разведчика поразило то, что НЛО, за которыми гонялись истребители, преодолевали звуковой барьер бесшумно, а не как «положено» - с оглушительным звуком, похожим на удар грома.

Рэтклифф обещал, что военные рассекретят еще и снимки из космоса, на которых видны НЛО.

Вряд ли Рэтклифф шутит в преддверии 1 апреля. Ведь он занимал очень серьезную должность. Директора Национальной разведки назначает президент США с согласия сената. Он становится главой Разведывательного сообщества США , объединяющего 17 отдельных правительственных учреждений, включая ЦРУ, ФБР и Министерство обороны.

Кстати, в августе 2020 года - еще до указа Трампа - при ВМС США была создана оперативная группа, призванная исследовать природу странных объектов и определить, насколько они опасны. Американских военных даже обязали заполнять специальный формуляр, после встречи с НЛО.

А при ESA и NASA - европейском и американском космических ведомствах - были созданы свои исследовательские группы.

Не осталось в стороне и ЦРУ. Управление обнародовало аж 2780 страниц документов из своего архива с информацией по НЛО - той, которую собирало и анализировало последние 50 лет.

К чему такая суета? Почему НЛО вдруг стали считать объектами, достойными изучения? А не легкомысленными, как раньше, мягко говоря? Пока не ясно. Но приплетать инопланетян к «неподдающимся объяснениям» до сих пор никто не решается. Из серьезных исследователей и чиновников, конечно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Космических снимков с НЛО и без военных хватает

Имеющиеся «гражданские» снимки, а тем более видео, впечатляют. Ими «снабжают», к примеру, камеры (Nasa UStream from the ISS), установленные на Международной Космической Станции (МКС), которые фиксируют события, происходящие рядом в режиме реального времени. Уфологи и просто любознательные пользователи скачивают кадры в надежде найти на них нечто необычное. И находят.

Активист уфологической сети MUFON Николас Дамарио (Nicholas D'Amario) однажды на кадрах с МКС «отловил» НЛО, который поднимался перпендикулярно поверхности Земли. Объект, выглядевший, небольшой светящейся точкой, вдруг испустил вверх луч и исчез.

Старт НЛО с Земли: диаметр луча, в котором исчез объект, эксперты оценили примерно в 10 километров.

НЛО рядом с МКС: вскоре американский астронавт загородит объект рукой: чтобы в объектив камеры было не видно.