Кто заказал фармацевтического короля России

Бориса Шпигеля почти без сознания вынесли на носилках из зала суда и отправили в больницу. Фото: Алексей МАЙШЕВ/РИА Новости

Борису Шпигелю инкриминируют дачу взятки на общую сумму 31 млн руб. (из них 21 млн наличными плюс часы Breguet почти за 6 млн рублей и «Мерседес») бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву. По версии следствия, так Шпигель платил откаты за преимущество в получении тендеров на государственные контракты. Хоть и заявлено, что сняли очередного зарвавшегося губернатора (в доме Белозерцева силовики обнаружили примерно 500 млн рублей наличными, коллекцию дорогих часов, золотую посуду, различные предметы роскоши), но эксперты предполагают, что «мишенью» является Шпигель. Кому же понадобилось свержение фармацевтического короля?

«Не жилец»

Оказавшись в изоляторе, Шпигель заявил через правозащитников СМИ о том, что он «не жилец». Он был задержан 21 марта в аэропорту по прилете после лечения тяжелой болезни в Израиле. В Москву он вернулся, чтобы продолжить лечение. По заявлению личного врача Шпигеля в суде, «начиная с 2006 года Борис Шпигель находится под непрерывным врачебным наблюдением кардиореаниматологов, которые работают с ним в круглосуточном режиме и неоднократно спасали ему жизнь во время инфарктов. Отсутствие своевременного медицинского реагирования в отсутствие круглосуточного медицинского наблюдения может привести к смерти Бориса Исааковича».

Экс-сенатор, основатель и руководитель топовой фармацевтической компании «Биотэк», миллиардер и тесть Николая Баскова Борис Шпигель оказался в следственном изоляторе. Фото: сайт "Биотэк"

Владелец компании, которая поставляла в больницы лекарства (в том числе и от онкологии, ВИЧ, ковида), сам оказался в удручающем положении. Болеть в застенках изолятора - вдвойне мучительно. Как уже пожаловался 68-летний Шпигель, ему нужно носить компрессионные чулки, которые он не может надевать сам. Из-за серьезных проблем с позвоночником ему сложно двигаться. Навестившие его правозащитники отмечают, что дышит олигарх с помощью специального аппарата. Ему несколько раз вызывали скорую в зал суда и в изолятор. В итоге Бориса Шпигеля почти без сознания вынесли на носилках из зала суда и отправили в больницу. Да и камера содержания слишком мала - учитывая большой вес задержанного.

Борис Исаакович - личность уникальная и неоднозначная. С одной стороны, щедрый благотворитель, с другой - жесткий делец, вокруг которого создался «демонический» образ. Рассказывают, любил ходить по квартире в тапочках. На левой написано «всегда», на правой - «прав».

Открыл звезду

В 1995-м он баллотировался в Госдуму РФ, но не прошел. А потом был назначен помощником по социальным вопросам спикера Госдумы Геннадия Селезнева. Они, как пишут в прессе, учредили благотворительный фонд «Стабильность». Разбогатев, Шпигель всегда жертвовал значительные суммы для поддержки бедных семей. В 1999-м на благотворительном концерте в Театре Российской армии познакомился с двадцатидвухлетним, еще неизвестным певцом Николаем Басковым. Так бизнесмен от фармацевтики стал продюсером «золотого голоса России», вкладываясь в его развитие, под него создал продюсерский центр. Басков женился на дочери Шпигеля Светлане (брак продлился с января 2001 года по май 2008 года). В 2006 году родился внук бизнесмена Бронислав. К тому времени фармацевтический король являлся заместителем председателя Общероссийского лево-демократического общественного движения «Россия», учрежденного Селезневым.

Это было событием в светской жизни Москвы: свадьба Николая Баскова и Светланы Шпигель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- После свадьбы Борис Шпигель отказался от своих продюсерских 40% в пользу зятя и молодой семьи, - рассказывал исполнительный директор Рашид Дайрабаев. По слухам, когда певец развелся со Светланой, Шпигель порвал с ним отношения и якобы запретил видеться с сыном. Светлана выходила замуж второй раз. Родила дочь, но развелась.

Кстати, сегодня арестованный бизнесмен возмущен, что в рамках возбужденного против него уголовного дела с обыском пришли и в квартиру дочери. И даже изъяли драгоценности, которые, с его слов, ей дарил Басков, воздерживавшийся от комментариев, но в узком кругу сказавший, что переживает, как этот скандал отразится на судьбе его сына (внука Шпигеля). «Несокрушимый дед в наручниках» - непростое психологическое испытание.

Вообще Басков в головокружительной карьере экс-сенатора (с 2003 по 2013 год Шпигель был сенатором от Пензенской области) - попутный проект. Хотя бизнесмен признавался, что он ему был дорог: «Коле я помог не только деньгами, я душу и сердце в него вкладывал. Ночами сидел с ним на студии, делал программы - все пять программ, которые были у него, за что он и получил заслуженного артиста России».

Кто на самом деле «жирел» в пандемию?

Эпидемия коронавируса принесла отечественным фармацевтическим грандам большие деньги. И среди них упоминается корпорация Бориса Исааковича, которая поставляла в регионы препараты от ковида авифавир и арепливир. Цены за упаковки которых вызвали публичное возмущение. По разным данным, основным поставщиком авифавира и арепливира стала фирма «Биотэк» Бориса Шпигеля, которая заключила за второе полугодие 2020 года более 500 контрактов на сумму около одного миллиарда рублей. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях! Никто из «говорящих голов» - экспертов не объяснил, как устанавливаются цены на лекарства, поставляемые через госзакупки. В действительности цена устанавливается производителем (это не «Биотэк»). Далее цена регистрируется в ГРЛС (Государственный реестр лекарственных средств), и государством же установлена предельная наценка на такие лекарства. А нарушение этой наценки строго наказывается государством, вплоть до изъятия лицензии у компании. В данной ситуации «Биотэк» являлся дистрибьютором и мог претендовать только на небольшие проценты.

Эпидемия коронавируса принесла отечественным фармацевтическим грандам большие деньги. И среди них упоминается корпорация Бориса Исааковича, которая поставляла в регионы препараты от ковида авифавир и арепливир. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

По данным маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, за девять месяцев 2020 года его выручка выросла на 65,7%. Опять детали, которые привлекают внимание. В начале 2020 года, по итогам 2019 года, до всяких пандемий, «Биотэк» уже показал большие темпы роста, как писала газета «Коммерсантъ». Оказалось, дело не в ковидных препаратах! Компания давно поставляет в больницы в большом количестве лекарства для лечения тяжелых болезней, таких как онкология, ВИЧ, рассеянный склероз, гемофилия и т. д. Плюс с начала пандемии невероятно вырос спрос на антисептики и дезсредства, которые производит собственный завод компании - «Биодез». А второй завод - «Марбиофарм» производит дешевые лекарства, витаминные препараты и БАДы, на которые тоже сильно вырос спрос, потому что люди не знали, чем лечиться.

«Круче любого губернатора»

Сегодня силовики между собой называют Шпигеля «сакральной жертвой».

- Борьба с коррупцией в стране, конечно, идет, - сказал «КП» источник в околоследственных кругах. - У силовиков есть даже график примерный, с определенным промежутком во времени, так сказать, с помпой, прилюдно, показательно выводить на чистую воду крупную фигуру. Выбирают зарвавшегося чиновника и раскручивают по полной. Пензенский губернатор давно был в разработке. И в данном случае Шпигель стал движущей силой в раскрутке маховика этого громкого дела, своего рода детонатором. По масштабу он круче любого губернатора.

В 2006 году «золотой голос России» стал счастливым отцом. Фото: Иван ТИМОШИН

«Знакомы давно»

Случившийся скандал с арестом губернатора Белозерцева и фармацевтического магната Шпигеля настолько потряс воображение обывателей, что фантазии и небылицы, вплоть до сочинения новой биографии фигурантов дела, стали появляться со скоростью света. Например, что Иван Белозерцев, будучи с начала 2000-х депутатом Пензенской городской думы 4 созывов, затем главой пензенского Заксобрания, оказывается, работал менеджером (!) в компании Шпигеля.

Но один из серьезных экспертов, работающих в фармацевтической отрасли, считает, что Шпигелю «не было никакой необходимости давать взятки губернатору или кому-либо еще, особенно в Пензенской области. Пензенская « Фармация» - одна из старейших аптечных сетей, которая является не только точкой продаж лекарственных препаратов напрямую населению, но и поставщиком лекарств для нужд бюджетных учреждений. Практически в каждом регионе России есть своя «Фармация», занимающаяся поставками лекарств в местные больницы. По поводу подоплеки дела - тут неправильно оценивать ситуацию в черно-белых тонах. Возможно, Шпигеля и его «Биотэк» просто кто-то хочет выкинуть из игры».

- Если бы к этому магнату-фармацевту реально пришел, как он говорит, некий «фээсбэшник» и заставлял отписать акции, то человек с миллиардным состоянием что, не мог прийти за защитой к Мишустину, президенту либо в Следственный комитет и сказать, что так и так: вымогают?! Обратился бы с заявлением, и я вас уверяю, ласты бы скрутили вымогателям сразу. В конце концов, это же не обычный человек пришел с заявлением, а из людей, экономику делающих, - высказал свое мнение «КП» генерал-лейтенант МВД в отставке, бывший депутат Александр Гуров. - Такие операции готовятся за 6 - 12 месяцев, а то и больше. И пензенский губернатор был давно в разработке.

Это жестокий бизнес

Председатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов:

- Помещать тяжелобольного человека, известного мецената, который представляет нас на всемирной арене с международным правозащитным движением «Мир без нацизма» и занимался разработкой соответствующего закона, не только негуманно, но еще и глупо. Я думаю, что эта тема связана исключительно с бизнесом. Игроки пошли ва-банк, никакой политики, думаю, за этим нет, и подобного рода «священные жертвы» приносить нельзя. И участвовать в этом государственным органам, показывая, по какую сторону бизнеса они стоят, да еще и накануне выборов, мне видится не вполне дальновидным.

Была ли взятка

Все фигуранты данного уголовного дела отказываются давать показания и факт взятки отрицают. Часы, которые учтены как взятка, по утверждению Шпигеля, его спонтанный ответный новогодний подарок из коллекции, куплены давно. «На сегодняшний день факт передачи наличных не доказан. И могут быть сюрпризы», - считает юрист Дмитрий Кузьмичев.

Сотрудники Следственного комитета России во время задрежания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (справа) по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

- В бизнес-сообществе у Шпигеля небезоблачная репутация. Поговаривали, он всегда использовал связи. Но кто в наше время не использует связи? Шпигель, бесспорно, талантливый человек. У него большой бизнес, который он сделал сам. Он всегда любил с чиновниками, тендерами иметь дело. К примеру, у нашей фирмы, в то время прямого конкурента компании Шпигеля, была доля тендера процентов 10, в основном мы занимались частными аптеками. Компания Шпигеля специализировалась именно на тендерах. И это было еще задолго до истории с пензенским губернатором. В свое время у «Биотэка» чуть ли не 80 процентов было тендера, - рассказала «КП» Вера Перминова, бывший владелец фармкомпании Alliance Healthcare. - Помню в свое время первую, неудачную попытку внедрения льготных лекарств, в которой тоже принимал активное участие Шпигель. Тогда еще делили участки, кто за что отвечает. «Биотэк» тогда получил себе весь Приволжский округ, чтобы там царствовать. Так устроен российский рынок, и если хочешь добиться успеха, то нужно играть по определенным правилам.

Считается, что магнат знал, что с начала этого года его концерн под пристальным вниманием правоохранителей, но не волновался. Может, был уверен, что не нарушал никаких законов? Как бы ни штормило фармрынок, но никогда самого Шпигеля не арестовывали. А тут вдруг раз - и арестовали! Чтобы такой многоопытный человек, ни разу никогда не попавшийся, вдруг оказался задержанным. Он действительно больной, и ему тяжело проходить через следственные действия. Если окажется, что он не виноват, или не смогут доказать его вину (а до решения суда нельзя его обвинять), то человек может просто не дожить до этого оправдательного момента.

КСТАТИ

Шпигель коллекционер

Миллиардер собирал часы и машины. В 2018 году в его частной коллекции было 40 эксклюзивных часов. Тогда же компания «Биотэк» оформила в лизинг микроавтобус Mercedes-Benz V250d, а также другие люксовые автомобили - Mercedes-Benz S450 и S450 Maybach. В зависимости от года выпуска они могут стоить от 7 до 15 миллионов. Его жена (владеет дочерней фирмой в рамках корпорации мужа) принадлежит участок на Новой Риге по соседству с Григорием Лепсом (два участка земли общей площадью почти один гектар, 9000 кв. м). По сообщению прессы, в Италии и Израиле фармацевтическому королю принадлежит недвижимое имущество общей площадью 1521 кв. м. Согласно декларации за 2009 год, его доход составил 1,9 млн рублей, доход супруги за этот период превысил 100 млн рублей. В рейтингах журнала «Форбс» занимал 43-е место в рейтинге доходов семей чиновников, руководителей корпораций с доходом семьи 127,71 млн рублей.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Все отмечают особенность Шпигеля - он ежесекундно опасается за свое здоровье. После перенесенной им дважды клинической смерти и неоднократных инфарктов его повсюду сопровождает бригада врачей-реаниматологов. Сейчас он находится в преклонном возрасте (68 лет), и его диагностическая карта переполнена целым рядом тяжелых хронических заболеваний.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Родился Шпигель 18 февраля 1953 года в еврейской религиозной семье на Западной Украине. Свою национальность и вероисповедание не скрывает. Бизнес начал в 1991 году в Москве, открыв на базе НИИ сельхозбиотехнологий фирму «Биотэк», которая покупала за границей лекарства и продавала в России. Со временем компания обросла сетью аптек, заводами и частными клиниками. Но основную прибыль приносили госзакупки, получаемые, как подозревают сегодня, не всегда честным путем. Однако это пока не доказано.

В ТЕМУ

Арест семьи губернатора: за что на самом деле задержали главу Пензенской области Ивана Белозерцева

История напоминает разгром по-провинциальному скромной, но мафии, считает обозреватель "КП" Владимир Ворсобин (подробности)