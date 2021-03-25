Дело Бориса Шпигеля: государство идет в атаку на «аптечную мафию», сказочно разбогатевшую на пандемии

По версии следствия, бизнесмен дал взятку главе области за разрешение поставлять в свой регион медикаменты Фото: ТАСС

По делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева арестован руководитель фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, бизнесмен дал взятку главе области за разрешение поставлять в свой регион медикаменты. Не бог весть сколько — на 31 млн руб.: 20 млн деньгами плюс мерседесовский минивэн и часы «Брегет». И покрупнее взятки видали. Да и сам факт подношения крупному чиновнику от крупного бизнеса вряд ли кого-то удивит. Но эта история зацепила.

Наверное, потому, что сейчас особенно остро воспринимается все, что связано со здоровьем и человеческой жизнью. Более 100 тысяч россиян умерло в прошлом году от ковида. И на 100% увеличились за это же время доходы компании «Биотэк».

ЧЕЛОВЕК СО СВЯЗЯМИ

Борис Шпигель — фигура колоритная. Политикам он известен как сенатор от Пензенской области — представлял регион с 2003 по 2013 годы. Знатокам светской жизни - как бывший тесть и продюсер Николая Баскова. Коллегам по фармацевтическому бизнесу, — как жесткий и удачливый предприниматель.

- Весь его бизнес был построен на захвате региональных фармацевтических рынков, - рассказал «КП» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Основной доход ему давало не производство медикаментов и не аптечная сеть «Фармация», а именно поставки различных лекарственных препаратов в регионы. Причем он сосредоточился не на коммерческих поставках, а на бюджетных — когда деньги получаешь из бюджета и поставляешь продукцию в государственные клиники. Это началось еще с 1990-х.

По словам эксперта, главное достояние аптечного короля — связи. В федеральных и региональных структурах власти, в министерствах.

- Долгое время без одобрения Шпигеля вообще никто не мог ничего сделать на фармацевтическом рынке, - продолжает Кабанов. - Ему нельзя было отказать. Нет, он не мстил. Просто включал рычаги давления и добивался своего.

На фарме (так работники фармацевтической отрасли называют свое поле деятельности) к Шпигелю отношение неоднозначное. Недоброжелателей у него хватает. Скорее всего, именно конкуренты организовали несколько лет назад вбросы в интернет, дискредитирующие удачливого предпринимателя. Например, гуляет в сети копия, якобы, судебного приговора еще советских времен за «развратные действия в отношении несовершеннолетних». Но официально это не подтверждается.

Николай Басков был женат на дочере Бориса Шпигеля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЕСЬ БИЗНЕС — ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ

И в то же время в беседах с корреспондентом «КП» худого слова о нем никто не сказал. Более того, вспомнили о заслугах.

- При участии Борис Исааковича рождался российский фармацевтический рынок, и он лично приложил немало усилий для развития, - рассказал гендиректор DSM Group (занимается аналитикой фармрынка) Сергей Шуляк. - Вспомните 90-е, тогда даже но-шпа была в дефиците. Только благодаря дистрибьюторам, в частности, Шпигелю, в российские аптеки и клиники стали поставляться лекарственные препараты. В основном, импорт. Шпигель наладил тесные взаимоотношения с зарубежными производителями — например, с израильской компанией «Тева». «Биотэк» стал эксклюзивным дистрибьютором некоторых ее препаратов, которые производила только она. Очень деятельный и умеющий договариваться человек. Эти качества позволяли ему, как бы это правильнее сформулировать, находить пути к тому, чтобы его компания сохраняла лидирующие позиции по поставками в госсегмент.

По данным DSM Group, в 2020 году на госзакупки пришлось 89% оборота «Биотэка»! У двух других компаний, работающих с госсектором, «Р-Фарм» и БСС этот показатель значительно ниже - соответственно 57% и 44%. А годом ранее у «Биотэка» доля госзаказа превысила 99%.

Нынешнее уголовное преследование — не первое в жизни неоднозначного предпринимателя.

- В 2006 году была запущена программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), в которую было вложено порядка 70 млрд рублей, - продолжил Шуляк. - «Биотэк» стал одной из нескольких структур, принимавших в ней участие. Тогда только благодаря дистрибьюторам эта программа смогла заработать. Они платили деньги из своего кармана, закупали лекарства, а оплату от государства получали уже после поставки препаратов. С этим как раз и было связано скандальное дело ФОМСа. Руководителей таких фармкомпаний как «Протек» и «Биотэк» тогда обвинили в даче взяток. А на самом деле федеральный ФОМС просто не перечислял им деньги и поставил дело так: занесешь - тогда заплатим.

Впрочем, Шпигелю грех жаловаться на те времена. Он лично курировал программу ДЛО от Совета Федерации, а его компания (на время сенаторства ее руководителем стала супруга Шпигеля) стала уполномоченным дистрибьютором по поставкам лекарств для льготников в Приволжском федеральном округе.

Ивана Белозерцева задержали за получение взятки в 31 миллион рублей. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

НЕ ПОДМАЖЕШЬ — НЕ ПОЕДЕШЬ

Дело Шпигеля-Белозерцева показывает, что принцип «не подмажешь — не поедешь» в отношениях бизнеса и регионального руководства по-прежнему живет и побеждает. Пусть и с оговоркой «до поры до времени», но этого времени было — вагон. Белозерцев на области с 2015 года — трудно поверить, что денежные отношения возникли только год назад. Да и при прежнем губернаторе Василии Бочкареве Шпигель активно работал в этом регионе. Да и не только в этом. Да и не только он — и покрупнее есть игроки. И что же — все платят?!

- Никто наверняка не знает, кто платит и сколько, но если не заплатишь, есть риск, что для поставок лекарственных препаратов в регион выберут не вашу компанию, а другую, - рассказал «КП» руководитель одной из фармацевтических ассоциаций. - Лекарственные препараты приобретаются не по торговым наименованиям, а по действующему веществу. Препараты с одним и тем же действующим веществом выпускаются несколькими производителями, в том числи и зарубежными. Так что очень много предложений, высокая конкуренция — каждый производитель и дистрибьютор борются за то, чтобы войти в регион, чтобы закупили именно у него. При этом по цене препараты не сильно отличаются, по качеству тоже…

- То есть у губернатора есть выбор из нескольких примерно равнозначных кандидатур?

- Да. Но не обязательно у губернатора. Этими вопросами занимаются минздравы или департаменты здравоохранения регионов, а также сами госучреждения. Они занимаются расходованием средств из региональных бюджетов. А губернатор может подписать готовое исследование или обоснование. С этого года правительство РФ планирует создать единый федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, это снизит возможности коррупционного участия.

ЕЩЕ 2-3 РЕГИОНА НА ОЧЕРЕДИ

Впрочем, говорят, что коррупционная доля сейчас значительно уменьшилась, многие главы регионов предпочитают работать честно. И все же...

- Система госзакупок стала намного прозрачнее, чем например 5 лет назад, - говорит Сергей Шуляк. - Контролируются закупочные цены, все торги проводятся в открытом режиме. Но всегда есть тонкости, и можно так выстроить тендер, что выиграет именно та компания, которой положено выиграть. Например, помимо основного действующего вещества еще сравнительно недавно можно было указать вспомогательное вещество, которое есть именно у того дистрибьютора, которого нужно провести в победители. Или фасовку, которая редко встречается. Например, упаковка по 17 или по 21 таблетке. Или сроки поставки — чуть ли не завтра и в достаточно большом объеме. Что возможно только в том случае, если поставщик уже подготовился. Подобные приемчики существуют во многих отраслях так, не только в фармацевтической… Но возможностей для нарушений становится меньше. С 2020 г., например, в условиях тендера уже нельзя указывать вспомогательные вещества.

По словам Кабанова, дело не только в усилении контроля, но и в том, что приходят люди новой формации. Им хватает официальной губернаторской зарплаты.

- Все больше губернаторов, кому нужды своего региона важнее левых доходов, - говорит он. - Это даже по опросам общественного мнения видно - люди в этих регионах уже не ставят коррупцию среди главных проблем, там меньше протестных настроений. А Белозерцев — видно, не перестроился человек. К нам, кстати, приходили на регион жалобы от людей из разных отраслей.

Но вопрос вот в чем. Шпигель поставлял препараты во многие регионы — логично предположить, что и там он выстраивал отношения с руководством, как в Пензе.

Следствие, конечно, разберется, но Пензенская область все же для него особый регион. Здесь он начинал свою политическую карьеру, помогая избираться губернатору Василию Бочкареву, а тот отправил его от региона сенатором. Связи не прекращались и после смерти Бочкарева в 2015 г.

Если посмотреть статистику закупок, то окажется, что далеко не самая крупная в России компания «Биотэк» - явный лидер по Пензенской области. Да и аптечная сеть «Фармация», также принадлежащая Шпигелю, при довольно средних показателях в целом по России, в Пензенской области в лидерах. А недавно получила 5 аптек, принадлежавших раньше областному департаменту госимущества. Так что губернатор вполне заслужил особую благодарность. Впрочем, возможно, не он один.

- В подробности вдаваться не буду, но так скажу: еще 2-3 региона на очереди, - сказал Кабанов.

КОМУ ВОЙНА, КОМУ МАТЬ РОДНА

Есть еще одна важная грань этого громкого дела — ковид.

- Никому не будет позволено наживаться на ковиде - это аморально, очень похоже на мародерство, - говорит Кирилл Кабанов. - И сейчас, когда отбили атаку ковида и как-то можно оглядеться, пойдут проверки — вот увидите. Не только в России, по всему миру. Слишком нахальный чес шел по разным странам — правительства, не задумываясь, платили, лишь бы удержать эпидемию. Некогда было досконально проверять действенность препаратов. У недобросовестных предпринимателей соблазн что-то втюхать был очень велик, потому что деньги выделялись моментально. Они надеялись, что все будет шито-крыто, ковид все спишет.

Для Шпигеля ковид оказался, как в известной поговорке: кому война, кому мать родна. За 2020 г.оборот «Биотэка» вырос более чем в два раза. В основном, за счет поставок таких препаратов как «Авифавир» с действующим веществом фавипиравир. Их презентовали как антиковидные.

Однако не все фармацевты разделяют это мнение.

— Мое отношение к препаратам достаточно осторожное, - сказала «КП» директор Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. - Фавипиравир, входящий в их состав, разработан в Японии и известен уже несколько лет. Однако там он не использовался широко. Он относительно безопасен, но обладает рядом побочных действий. Например, тератогенным действием, поэтому запрещен к применению у беременных. Как он действует на коронавирус, у нас не было возможности проверить на практике. Препарат прошел регистрацию и был выпущен быстро, в спешке.

А стоил «Авифавир» ого - восемь тысяч!

- Это рехнуться можно такие деньги платить, - оценил размах знакомый владелец нескольких столичных аптек. - Я, когда подхватил ковид, пролечился простеньким антибиотиком — 50 рублей коробочка.

«Биотэк» заключил с регионами более 500 контрактов на общую сумму миллиард рублей. Самые крупные партии закупили Дагестан и Красноярский край.

Все ли чисто в этих закупках? Ведь именно в 2020-м, прибыльном для его бизнеса году, когда по стране широким фронтом распространялись не вполне изученные безумно дорогие препараты, предприниматель Шпигель дал (по версии следствия) взятку пензенскому губернатору. если предприниматель Обороты компании — десятки миллиардов рублей, Пенза в этом объеме еле видна. Возникает вопрос — это Пензенская область какая-то уникальная, что только их губернатору приходилось давать взятки? И что, Борис Шпигель при его оборотах жить не мог без поставок в Пензу, вынужден был обхаживать взятками пензенского губернатора? А все другие закупали честно? Или все закупали так же, как Пенза? И тогда в руках у силовиков универсальный козырь — человек, который платил взятки половине губернаторов страны и который может дать соответствующие показания.

- Дорогие препараты, с неизученным действием, сети не хотели их брать, но Шпигель очень постарался, - говорит Кабанов. - Он пытался войти и в сферу финансирования антиковидной деятельности.

Сам Шпигель с обвинениями не согласен. Он уверен, что судебное преследование — это заказ конкурентов для того, чтобы устранить его с рынка. А что касается взятки, во всяком случае ее денежной составляющей, то это взнос на строительство санатория.

Неизвестные факты

Некоторые наши собеседники просили рассказать о добрых делах Бориса Шпигеля. Для полноты портрета главного героя этой публикации считаем возможным выполнить эту просьбу. Итак, как вспоминают люди, Шпигель в разные годы своей жизни:

- Проводил Лермонтовские чтения в Тарханах (Пензенская обл.)

- Помог с лечением в Израиле вице-спикеру Совета Федерации Евгению Бушмину, страдавшему онкологическим заболеванием, это продлило сенатору жизнь на несколько лет.

- Оказал финансовую помощь православной церкви в Цхинвале, пострадавшей во время нападения Грузии на Южную Осетию.

- Помог дружеским участием сенатору, оказавшемуся под следствием, когда все остальные от того отвернулись.

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