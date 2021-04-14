"Такова была ее последняя воля": почему у балерины Майи Плисецкой до сих пор нет могилы

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года от обширного инфаркта Фото: Рамиль ГАЛИ

Легенды российского балета не стало почти шесть лет назад: Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года от обширного инфаркта, не дожив полгода до 90-летнего юбилея. Однако, поклониться ее праху поклонники не могут до сих пор - могилы прославленной балерины нет ни на одном из кладбищ мира. Ни в России, ни в Германии, где она жила последние годы, прах Плисецкой так и не будет захоронен: его бережно хранит у себя дома вдовец-композитор Родион Щедрин.

- Она просила соединить свой прах с прахом мужа Родиона Константиновича и развеять его в России, такова была ее последняя воля, указанная в завещании, - рассказал kp.ru двоюродный брат балерины, театральный художник Борис Мессерер. - Ходили разные разговоры про установку символического памятника, но я этим не занимаюсь и командовать не могу: это дело исключительно Родиона, его приоритет.

Такая воля балерины семью не огорчает: чтобы помнить великую Плисецкую, им нет необходимости приходить на могилу.

- Ее потеря для меня - огромная рана в сердце, и то, что ее нет рядом - наша душевная травма, - продолжает Мессерер. - Я до сих пор часто вспоминаю даже не ее великие партии, а репетиции, на которых часто бывал - например, "Кармен-сюиты". Там она учила молодых Хозе, своих партнеров, балетным движениям. Преподавала им науку жизни: объясняла, какое состояние души руководит героем в данный момент, что происходит в танце на самом деле. Ее объяснения были потрясающим пластическим спектаклем. А эти молодые красавцы огромного роста, которые, я уверен, не читали Проспера Мериме, слушали ее завороженно. Потому что ее уроки были наполнены огромной страстью.

По словам кузена, с 88-летним Родионом Щедриным они регулярно созваниваются, а вот встречаются довольно редко.

- Он живет в Мюнхене, и чаще бывает в Петербурге, чем в Москве, потому что дружит с Гергиевым (Валерий Гергиев - худрук Мариинского театра. - Ред.), - отметил двоюродный брат Плисецкой. - На здоровье Родион не жалуется, все нормально. Вот недавно пришел на премьеру моего спектакля "Перед заходом солнца" в Малый театр. Причем, я совершенно не ожидал его визита и не сразу узнал. "Не пойму, это ты или это привидение?", - спросил я его. "Это я. Пришел тебя посмотреть". Конечно, мы много общались в этот день. Но такие встречи, увы, мимолетны...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что написано в завещании Майи Плисецкой

"Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией".

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