Легкая, не имеет побочек и готова к любым мутациям коронавируса: в России разработали четвертую ДНК-вакцину

Недавно появилась четвертая отечественная вакцина Фото: Артем КИЛЬКИН

Гонка вакцин от COVID-19 стала главным событием года во всем мире. Россия создала три прививочных препарата - “Спутник V”, “ЭпиВакКорону” и “КовиВак” - и каждый раз появление спасительного препарата становилось событием всенародного размаха.

Между тем недавно появилась четвертая отечественная вакцина - это инновационная разработка частной питерской компании “АТГ Сервис Ген”. Ее создала команда известного ученого-биохимика кандидата биологических наук Ильи Духовлинова. И это событие неординарное. Потому что с одной стороны специалисты говорят об инновационной технологии. А с другой традиционного шума и ликования по этому поводу не слышно. Мы решили поговорить с "крестным отцом" новой российской вакцины Ильей Духовлиновым.

Эффективность вакцины зависит не от вложенных миллиардов, а от качества научной мысли

- Илья Владимирович, мы привыкли, что разработка вакцин это дело фармацевтических гигантов или больших институтов, которые тратят на это кучу денег. А у вас небольшая частная компания, группа молодых ученых, скромный бюджет. Разве такое возможно?

- Эффективность препарата зависит не только от количества денег, но и от качества научной мысли. Определяющее значение имеет опыт и квалификация специалиста, который над проблемой начинает работать. Если проект получил миллиардное финансирование, это вовсе не гарантирует успех. Проект, на который потрачено несколько десятков миллионов, может быть не менее результативным. Давайте вспомним, что Архимеду для того, чтобы изобрести рычаг, не нужны были миллиарды. А мы пользуемся этим знанием до сих пор. Мы ведь начинали не на пустом месте. До этого мы создавали успешные вакцины против пневмонии, туберкулеза, ротавируса, герпеса. Работали и с государством, и с частными инвесторами. У нас накопился очень большой массив данных, опыт в области иммунологии, генной инженерии, мы понимали принципы создания эффективной вакцины. Это позволяет разработать концепцию успешного препарата. Тут как раз миллиарды не нужны, а вот, чтобы вывести вакцину на рынок, произвести ее в количестве десятков миллионов доз - вот тут действительно нужны большие деньги и с этим никто не спорит.

- У коронавирусных вакцин есть свои слабые места. У “Астразенеки” обнаружили нежелательную побочку, “Спутник V” сложно масштабировать. “Пфайзер” требует температуру хранения минус 70 градусов на протяжении всей хладовой цепи. Как выглядят на этом фоне сильные и слабые стороны вашей вакцины? В чем ее преимущества?

- Мы бы не хотели сравнивать себя с коллегами, говорить, в чем мы лучше их. Мы уважительно относимся к работе, которую проделали другие авторы. Сильная сторона нашей вакцины в том, что она и при комнатной температуре достаточно хорошо хранится. Ей не нужна отрицательная температура, она стабильна и при +4 Цельсия. Это первое. Второе - у нее нет каких-то побочек, это подтверждается всеми необходимыми токсикологическими испытаниями, которые мы провели. Кроме этого, коронавирус опасен тем, что в последовательности его белков есть участки, идентичные человеческим и иммунитет обучаясь атаковать вирус, попутно может начать атаку и на жизненно важные системы человека. Чтобы подобного не случилось, создавая гибридный белок для вакцины, мы удалили из него все участки, которые могут быть потенциально опасны для нашего организма. Их можно заранее вычислить и не торопясь удалить генно-инженерными методами. Ведь если в состав вакцины попадут фрагменты гомологичные (подобные) участкам белка человека, тогда она делается опасной для организма. В нашем случае это исключено.

Отдельно хотелось бы сказать о мутациях вируса. Мы заранее определили и использовали эволюционно положительные последовательности. Это значит, что при мутации вируса они почти наверняка не будут изменяться, а, следовательно, вакцина будет эффективна при различных новых штаммах вируса.

Мы решили поговорить с "крестным отцом" новой российской вакцины Ильей Духовлиновым

Производительность – до 5 миллионов доз в неделю

- А насколько ваша вакцина подходит для массового производства?

- Этот вопрос мы особо учитывали при разработке дизайна. Потому что знали: бывает ученый создает блестящую разработку, она лежит на лабораторном столе, но сделать ее в миллионах копий невозможно. Под нашу вакцину заранее разрабатывалась технология производства и она достаточно легко масштабируется. Наша платформа позволяет при достаточном оборудовании за один производственный цикл - а он длиться неделю - получать 3-5 миллионов доз. Это важно потому что надо защитить очень много людей.

- Ваша вакцина разработана на платформе плазмидной ДНК. Что это такое?

- Чтобы создать эффективную вакцину мы сконструировали некий гибрид. Он не является вирусом, так же как манекен в бойцовском клубе, где люди учатся боксировать, не является человеком. Хотя какие-то черты человека он безусловно имитирует. Вот мы сделали своего рода тренировочный манекен для иммунитета. Из вируса убрали все его опасные участки - таким образом он перестал быть вирусом. Но оставили его манекенную структуру, которая абсолютно безобидна - она никак не может нанести вам удар. При этом организм на ней может блестяще тренироваться и готовиться к настоящему поединку с Sars-Cov-2. Вы спрашивали, что такое плазмидная ДНК? Это кусочек ДНК, который кодирует некоторые участки вируса и при попадании в наш организм создает тот самый белок-манекен.

- Почему вы выбрали такую модель и почему это хорошо?

- Дело в том, что именно эта модель наиболее близко имитирует путь проникновения вируса в клетку и работу вируса в клетке. А с другой стороны это очень легкая модель, она минимально вмешивается в наш организм. В идеале вакцина должна вызвать иммунный ответ и затем безопасно исчезнуть из организма. Вот эта платформа - плазмидная ДНК - как раз и дает такой эффект.

- А кто-то еще по этому пути пошел?

- Да, на аналогичной платформе разрабатывается вакцина, создание которой финансирует одна из крупнейших мировых корпораций. Но, по имеющейся у нас информации, на текущий момент мы их опережаем. На самом деле на западе уже есть и готовые вакцинные препараты, которые работают по этому принципу, но они защищают от других патогенов. Кроме того, у нас в России зарегистрирован препарат на этой платформе, но также против совершенно другого заболевания - для лечения хронической ишемии нижних конечностей. То есть наш Минздрав уже одобрял такую платформу, мы просто применили эту технологию для создания коронавирусной вакцины.

Вакцину можно… закапать в нос

- Вы говорите, что ваша вакцина может выпускаться в виде назального спрея. То есть прививку можно делать дома, не нужна медсестра, поликлиника, логистика, чтобы развести потоки пациентов?

- Нет, я бы не рекомендовал делать прививку дома. Ни нашу, ни чью-либо еще. Если, конечно, вы не врач. Спрей в нос - казалось бы все просто. Но на самом деле здесь куча нюансов. Допустим, у человека насморк или синусит, а может быть - гипертрофия слизистой оболочки. Прививку можно ввести в нос и элементарно потерять, если вы чихнули. Поэтому даже при введении спрея в нос только специалист способен оценить чистый ли носовой проход? Свободное ли дыхание у человека? Нет ли повреждения на слизистой? Мы спрей разрабатывали для другого - это лишь облегчение способа введения и способа производства. Потому что назальную форму еще легче произвести, чем инъекционную. Она легче пакуется. Потому что при производстве инъекционной формы все должно быть предельно стерильно. А спрей позволит сделать еще больше доз и внедрять вакцину более широко.

- На примере “Спутника” мы убедились, что создание вакцины - это еще и большое политическое дело. Регистрация каждой из трех отечественных вакцин было событием, которое освещали СМИ по всей стране. Как официальные власти отнеслись к появлению вашей вакцины?

- Пока никак. Возможно, потому что наша вакцина еще не зарегистрирована и находится в процессе испытаний, которые необходимы для регистрации. Мы, как сознательные граждане, уведомили государство, что создан такой препарат, написав целый ряд писем в разные инстанции. Мы привыкли выводить свои продукты на рынок собственными силами. Сами привлекаем средства, находим партнеров, частных инвесторов, свои средства вкладываем... Если государство захочет на нас обратить внимание и поддержать - мы будем рады. Если не сочтет нужным - будем двигаться самостоятельно. У нас есть серьезные заинтересованные партнеры.

Нас поддерживает ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов), мы являемся его активными членами и регулярно общаемся и советуемся с коллегами. Они помогают нам в том числе с поиском инвесторов и путей развития.

Мы уже выставляли вакцину, как изобретение, на XXIV Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», где жюри высоко оценило разработку и удостоило медали и кубка за «Лучшее изобретение в сфере биотехнологий».

“Свою вакцину я на себе испытал еще в апреле прошлого года”

- На какой стадии регистрации препарата находитесь сейчас и когда вакцина может попасть к потребителю?

- Очень надеюсь, что вакцина будет доступна на рынке где-то осенью или немного позже. Сейчас закончен этап исследования безопасности. Потом будут клинические испытания на людях, это займет какое-то время. Мы не торопимся, делаем все очень тщательно, чтобы все наши исследования можно было проверить и ни у кого не возникло вопросов. Во время испытаний на животных, мы получили очень хороший иммунный ответ. У нас достаточно высокая степень уверенности, что и официальные человеческие испытания пройдем качественно.

- Обычно создатели вакцин сами первыми испытывают свой препарат....

- Так и есть. Я первый раз привился весной прошлого года - первую дозу мы получили еще в апреле 2020 года. Я один из немногих в кругу моих знакомых, кто ни разу не болел коронавирусом. Хотя после начала пандемии регулярно путешествовал по разным странам, но у меня до сих пор в крови нет ничего, что бы напоминало коронавирус.

- А коллеги?

- Да, некоторые коллеги прививались, но это было их собственное желание. Я не имею права предлагать или рекомендовать, каждый принимает решение сам, исходя из своих соображений. Никто из привитых коллег не заболел. Хотя, конечно, мы понимаем, что это очень маленькая выборка и необходимы полноценные клинические испытания. На чьей базе они будут проходить? Здесь мы не выбираем. Где Минздрав скажет - там и будем испытывать.

КСТАТИ

Какие еще вакцины на подходе в России?

- Рекомбинантная вакцина на основе вирусоподобных частиц "Бетувакс-КоВ-2". Разрабатывает коммерческая компания “Бетувакс” в сотрудничестве с Институтом стволовых клеток человека и Фондом развития венчурного инвестирования города Москвы. Препарат находится в стадии завершения доклинических исследований.

- Вакцина на основе ослабленного вируса гриппа. Ее разрабатывают специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ. Начало клинических испытаний намечено на осень этого года.

- Автор “ЭпиВакКороны” Государственный научный центр “Вектор” ведет работы по созданию еще трех рекомбинантных вакцин: на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори.

- О планах создать собственную вакцину заявил фармацевтический холдинг Ростеха "Нацимбио". Детали пока не раскрываются.

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