Куда отправить школьника на отдых этим летом и не переплатить

Палаточные лагеря в прошлом году попали под жесткий запрет санврачей, в этом сезоне будут решать местные администрации, открывать их или нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прошлое лето у многих российских детишек не заладилось из-за пандемии. Работала лишь пятая часть лагерей по всей стране, и организованно отдохнуть смогли лишь 5% школьников – это данные детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Остальные 95% были предоставлены сами себе: сидели дома или на даче, слонялись по двору и, увы, попадали в неприятности намного чаще, чем в доковидные времена. И хотя коронавирус все еще бушует и не знает ни выходных, ни отпуска, нынешнее лето точно будет веселее.

Главные послабления сезона-2021: детворе разрешили отдыхать на любом курорте страны, а заполняемость лагерей увеличили с 50 до 75%. Мы изучили рекомендации Минпросвещения, разосланные на днях в регионы, а также постановления Роспотребнадзора и главного санитарного врача.

ВАРИАНТЫ ОТДЫХА

Традиционно детвора проводит лето в стационарных лагерях «в областях», то есть в регионе проживания: близко, часто путевки с хорошей скидкой выдают родителям на работе. Мечта многих – отдохнуть на море: Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик, Крым. Однако не все родители готовы отпускать детей далеко, да и немало лагерей или закрылись, или еле сводят концы с концами из-за прошлогоднего простоя. Так, на Кубани из 112 здравниц 59 обанкротились или перепрофилировались на семейный отдых. Но государство обещает финансовую поддержку и льготы.

Есть тематические лагеря (спортивные, для юных журналистов, художников, любителей авиамоделирования и т. д.), языковые, волонтерские (трудовые). Палаточные лагеря в прошлом году попали под жесткий запрет санврачей, в этом сезоне будут решать местные администрации, открывать их или нет. Школьные лагеря дневного пребывания также будут работать, хотя многие родители их недолюбливают: мол, круглый год ребенок в школе - разве это отдых? Занять детвору на летних каникулах также поручили местным организациям дополнительного образования (центрам творчества, секциям, кружкам, технопаркам и пр.), учреждениям культуры (музеи, библиотеки) и спорта.

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Актуальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, порядок подачи заявок и получения компенсации разместят на официальных городских сайтах и порталах департаментов (управлений) образования.

КОРОНАВИРУСНЫЕ СТРОГОСТИ

Дозаторы с антисептиком для рук при входе, ежедневные утренние фильтры с термометрией. Уборка, проветривание, дезинфекция воздуха. Персонал - в масках и перчатках. Все в силе.

Школьные лагеря будут работать в двух режимах: с 8:30 до 14:30 с завтраком и обедом и полный день с 8:30 до 18:00 с трехразовым питанием (плюс полдник) и дневным сном для детей до 10 лет. В одном отряде не больше 25 детей первых-четвертых классов, старшего возраста - до 30 человек.

В стационарных лагерях во время смены не разрешат отлучаться ни персоналу, ни детям. Вместе заехали и вместе выехали. Но, как мы поняли, на местах могут разрешить смотаться домой на выходные. Были жалобы, что сложно найти самоотверженных работников, готовых оставить семью на 21 день. Но обратно – только со свежей справкой. Для каждого отряда отдельное помещение, социальные полтора метра в столовой или в кинозале соблюдать уже не нужно.

Главные послабления сезона-2021: детворе разрешили отдыхать на любом курорте страны, а заполняемость лагерей увеличили с 50 до 75% Фото: Евгения ГУСЕВА

КАКИЕ НУЖНЫ СПРАВКИ

- Сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных (форма 079/у).

- Медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня до момента заезда (форма 079/у).

- В крымских лагерях требуют справку об отсутствии COVID-19 (ПЦР) от детей и сопровождающих их взрослых. Анализ нужно сдать не позже, чем за три дня до заезда.

ЦЕНЫ

Детские путевки за год подорожали в среднем на 20%, ведь выросли цены на продукты и коммуналку. Вот примерные цены на летний отдых за смену в 21 день:

25 000 руб. - средняя стоимость социальной (за счет регионального бюджета) путевки в оздоровительные детские лагеря.

45 000 руб. – средняя стоимость коммерческой путевки.

От 53 000 руб. стоит путевка в федеральные детские центры «Артек» (Крым), «Орлёнок» (Туапсе), «Смена» (Анапа), «Океан» (Владивосток).

КАК СЭКОНОМИТЬ

Получить бесплатную путевку или сертификат на отдых. В первую очередь это для льготников, но этим летом особое внимание должны уделить детям медиков, работающих в пандемию в усиленном режиме, и ребятам, чьи родители потеряли работу из-за коронавируса. В Москве, к примеру, выдают сертификаты номиналом 30 тысяч рублей на человека на отдых в любой точке России и в Беларуси.

Путевки со скидкой предоставляют на бюджетных предприятиях. В Питере, к примеру, частично оплачивают отдых детям родителей, работающих по трудовому договору (служебному контракту) и детям-участникам спортивных и творческих коллективов.

Бесплатные путевки в известные детские центры дают детям за успехи в учебе, творческие достижения, победы на олимпиадах и в конкурсах. Реальная возможность для старательных ребятишек! Подробности – на официальных сайтах: https://okean.org/, https://center-orlyonok.ru/, http://www.smena.org/, https://artek.org/.

Компенсация за самостоятельно купленную путевку – еще один вариант. В каждом регионе свои правила. В Ростовской области, например, компенсация положена всем жителям, но размер зависит от дохода семьи. В Москве – только получающим пособие на ребенка и льготникам. Кроме того, здравница должна входить в специальный реестр лагерей, для которых предусмотрена компенсация в вашем регионе.

Воспользоваться программой туристического кешбэка, которую субсидирует правительство. С 18 марта стартовал уже третий этап. Пока 20-процентную скидку дают только на туры или круизы по России и бронирование отелей, но ходят разговоры, что в программу включат и детские лагеря.

КАК ВЫБРАТЬ ЛАГЕРЬ

- Спросите ребенка, что он хочет: поупражняться в английском, понежиться на берегу моря или жить в палатке и ходить в походы.

- Изучите сайт понравившегося лагеря и его странички в соцсетях: есть ли информация об условиях проживания, персонале, фотографии с прошлых смен, отзывы.

- Посмотрите, что пишут о лагере на форумах.

- Съездите в офис лагеря, пообщайтесь с менеджерами и вожатыми, поинтересуйтесь их образованием и опытом работы.

- Выясните, есть ли необходимые сертификаты. Основных три: сертификат соответствия на размещение (на санаторно-оздоровительные услуги), сертификат соответствия на питание (на услуги питания в столовой), лицензия на осуществление медицинской деятельности. Их обязаны показать в офисе, копии должны быть размещены на сайте лагеря.