"Даже на руки его не взяла": актриса Наталия Антонова три года скрывала смерть сына

Рыдающая звезда сериалов "Осколки" и "Каменская" раскрыла душу Борису Корчевникову Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти четвертого сына. Три года звезда сериалов "Осколки", "Каменская и "Семейные обстоятельства" скрывала скрывала страшную трагедию. Сердце многодетной матери разрывались в те минуты, когда поклонники расспрашивали ее о судьбе малыша и все просили показать малютку.

Наталия Антонова первый раз вышла замуж в 20 лет за актера Александра Вершинина. В этом браке она родила сына Артема. Правда, отношения супругов потерпели крах. Артисты развелись. После болезненного разрыва Наталия говорила, что больше не выйдет замуж. Однако вскоре на ее жизненном пути повстречался врач-гинеколог Николай Семенов.

От второго супруга она родила троих сыновей - Никиту, Максима и Николая. Младший наследник появился на свет в 2018 году. И если старших детей звезда охотно показывала публике, то про младшего ничего не было слышно.

Фолловеры то и дело "бомбардировали" Наталию вопросами: где же ее четвертый ребенок, когда вы его покажете? Всем так хотелось увидеть кроху. И никто не знал, что в это самое время в семье актрисы был настоящий ад.

В гостях у Бориса Корчевникова 47-летняя актриса шокировала признанием. Каждый вопрос, который задавали поклонники про маленького Колю, причинял ей невыносимые страдания и боль. Ведь мальчика уже не было в живых. "Меня люди спрашивают, где мой сын, почему я о нем не рассказываю. Я боялась говорить об этом, мне хотелось все утаить, а не нужно скрывать правду от людей. 11 октября 2018 у нас родился сын, Николай Николаевич. Он появился на свет раньше срока. И сразу из клиники акушерства и гинекологии мы поехали в детскую реанимацию, где провели два месяца. Врачи боролись за жизнь Коли, но ничего сделать не смогли", - поведала рыдающая звезда в эфире шоу "Судьба человека" на канале Россия 1.

Малыш перенес две серьезные операции. Медики сделали все, что могли. В какой-то момент даже появилась надежда. Но однажды она увидела, как медсестра сворачивала провода от аппаратуры в боксе, где находился младенец.

"Коля был очень сильным мальчиком, все время улыбался. Врачи молодцы, они великие люди, особенно неонатологи, занимающиеся недоношенными детками. Ему исполнилось два месяца, мы готовились перейти в педиатрию, но у сына неожиданно остановилось сердце... Коли не стало 14 декабря. Господь решает, кому и сколько надо прожить на этой земле. Мы знали, что ситуация тяжелая. Я молилась. Я даже на руки его не взяла, могла только погладить. Я не могла покормить его", - не сдерживала эмоций знаменитость.

Корчевников в этот момент еле сдержался, чтобы не заплакать. Антонова в слезах попросила всех женщин, потерявших детей, не отчаиваться. Для нее маленький Коля жив и находится рядом.