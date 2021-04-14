Кадыров рассказал, зачем Навальный просит Коран

Рамзан Кадыров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Навальный во Владимирской колонии в срочном порядке потребовал выдать ему Коран. Причем, не тот, что был переведен в России по указу Петра Первого в 1716 году, а его различные толкования на арабском языке, которые, по правилам ФСИН, необходимо проверять экспертам арабистам на экстремизм.

Да, для этого требуется время.

В жалобе Навального есть ключевые слова: «Купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать".

На эту жалобу откликнулся глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram.

"Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман, - считает Кадыров. - И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций."

Кадыров предупредил: "Не такой он человек (Навальный, - авт.), чтобы позволять ему делать с Кораном что вздумается. Это враг и предатель, который продал свою Родину".

Глава Чечни обратился к сотрудникам колонии, где содержится Навальный: «Не позволяйте отбывающему справедливое наказание сеять межконфессиональную вражду. Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно".

Действительно, за 2,5 года можно успеть почитать не только Коран.

Тем более, что в колонии, где пребывает оппозиционер, часто бывают с лекциями как православные священники, так и представители духовного управления мусульман "Владимирский Мухтасибат". Они никогда не откажут "гостю" в его духовной потребности.