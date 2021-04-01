Как Навальному удается вести свой блог из колонии

Блогер Алексей Навальный, отбывающий срок в 2,5 года (за мошенничество) в колонии города Покров Владимирской области, начал жаловаться на боли в спине и ноге. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Блогер Алексей Навальный, отбывающий срок в 2,5 года (за мошенничество) в колонии города Покров Владимирской области, начал жаловаться на боли в спине и ноге. А после этого объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают его врача.

При этом врачей к нему вызывали, исследование крови и МРТ провели, противовоспалительное лекарство выписали (Ибупрофен) и обеспечили им. Но он настойчиво требует своего врача из Москвы...

- Когда я навещал Навального в московском СИЗО, то никаких проблем со здоровьем он мне не высказывал. Возможно, у него случилось какое-то обострение на почве весеннего авитаминоза, - предположил в разговоре с "КП" ответсекретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Далее с Навальным работали уже члены ОНК по Владимирской области. И замглавы этой ОНК Владимир Григорян уже обвинил Алексея в симуляции.

- Навальный больше симулирует, чем болеет, - заявил Григорян.

В ответ Навальный обозвал ОНК "сборищем жуликов и лжецов".

Тогда член ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов рассказал СМИ, что во время посещения Навального, тот просил принести вместо разрешенного "Ибупрофена" обезболивающее "Диклофенак" или что-то помощнее. Ему объяснили, что это незаконно, так как осужденные могут из него сварить наркотики.

А вот запретить Навальному писать письма с зоны никто не может. И с их помощью он и ведет свой блог в Инстаграм.

- Он пишет письмо от руки. Содержимое письма проверяет сотрудник колонии. Если там есть запрещенная информация, он может ее заштриховать, если нет, то передать адвокату или отправить через сервер "ФСИН-письмо" по указанной осужденным электронной почте, - пояснил "КП" Мельников.

Эти письма, судя по всему, попадают в штаб Навального, а уже там по ним ведут его блог от имени самого Алексея.