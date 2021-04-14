Вячеслав Никонов: Я не исключаю, что Байден мог произнести Путину какие-то извинительные слова

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов на радио `Комсомольская правда`. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Вячеслав Алексеевич, почему Байден инициировал телефонный разговор с нашим президентом? Что, Вашингтон почувствовал, что приближается к какой-то красной линии? Или мистер Байден осознал, что Кремль сильно обиделся на его оскорбления?

- В последние дни в Соединенных Штатах Америки и вообще в западных странах прокатилась совершенно истеричная кампания, связанная с концентрацией российских войск на российско-украинских границах. Это стало уже серьезной внутриполитической проблемой для всех государств. Они убедили себя, что в ближайшее время Россия должна осуществить массированную военную агрессию против Украины. Взвинтили эмоции. Средства массовой информации не скупились на разного рода прогнозы. И поэтому Соединенным Штатам надо было на все это как-то реагировать. И Байден в этой ситуации не мог бездействовать. Я думаю, это главный побудительный мотив, который заставил его поднять трубку и позвонить Путину.

Что касается какого-то чувства вины, я не думаю, что Байден – это тот человек, который, нахамив, чувствует себя виноватым.

- То есть, вряд ли извинится?

- Я не исключаю, что он мог произнести какие-то полуизвинительные слова. Иначе ему было бы сложно начать разговор с нашим президентом. Я думаю, что и Путину тоже было бы затруднительно вступить в диалог с Байденом, если бы американский президент не прибегнул к каким-то дипломатическим выражениям. Но сознаться в этом лидер США никогда не сможет.

- Я заостряю на этом внимание, потому что на брифинге у пресс-секретаря президента я спросил у Дмитрия Пескова, будет ли Кремль ставить по дипломатическим каналам в ходе подготовки встречи президентов России и США вопрос о том, чтобы господин Байден извинился за свои слова, в качестве условия для согласования встречи. И что нужно для того, чтобы Владимир Путин мог бы переформулировать свою дворовую присказку – «кто как обзывается, тот так и называется».

Песков немножко подумал и потом сказал: «Я оставлю без комментариев этот вопрос».

- Я, наверное, не оставлю без комментариев ваш вопрос. Я не думаю, что Путин каким-то образом будет отказываться от своей присказки. Во всяком случае, она не носила оскорбительного характера в отношении Байдена. Что касается условий, могут ли быть какие-то условия при подготовке встреч на высшем уровне? Я думаю, что если в принципе этот вопрос решен, значит, уже условия выполнены, скорее всего.

- Говорят, посол США приглашен на беседу к Юрию Ушакову, помощнику президента РФ. Подготовка уже началась?

- Во всяком случае, началось какое-то движение в российско-американских отношениях, что само по себе позитивно. Да, началась подготовка. Она может занять достаточно много времени. Это могут быть и недели, и месяцы. Вряд ли – годы. Но в любом случае потребуется определенный срок.

Американский посол вообще не частый гость в Кремле. И то, что его пригласили для подобного рода беседы, уже свидетельствует об некотором сдвиге в российско-американских отношениях. Потому что, честно говоря, действительно, как нашего посланника не баловали контактами на высоком уровне в Вашингтоне, так и мы не баловали американского посла каким-либо вниманием последние месяцы.

- А так ли уж важны эти контакты с полномочными представителями?

- Посол был достаточно важной фигурой в тот момент, когда принималось решение о продлении Договора по стратегическим наступательным вооружениям. Практически тогда вопрос удалось решить достаточно быстро - после принципиального решения президентов - на уровне заместителей министров иностранных дел и послов. Буквально в течение нескольких часов. Таким образом, если есть желание, то любые вопросы можно решать вполне оперативно.

- Есть ощущение, что после вечернего разговора Байдена с Путиным на юго-востоке Украины обе стороны почувствовали некоторое снижение напряженности.

- Я думаю, что это очевидно. Ясно, что напряженность начала нагнетаться в связи с тем, что Украина принялась достаточно активно подтягивать свои вооруженные силы на восток. Особенно после первого телефонного разговора Байдена с Зеленским.

Ну, а теперь, я не исключаю, что Байден дал украинскому руководству команду поднажать на тормоз.

- Они вчера разговаривали?

- Я думаю, что нет. Но есть много возможностей довести позицию «старшего брата» до украинского президента, который даже, как известно, бегает трусцой по команде корреспондента CNN. Поэтому уж как-нибудь сообщить о том, что думает лидер Соединенных Штатов, могут младшие сотрудники американского посольства в Киеве.

- Президенты России и США обсудили довольно обширный круг вопросов. Это и участие в Климатическом саммите 22-23 апреля. И ситуация в Афганистане. Возможны ли в этой связи какие-то реальные договоренности?

- Для Байдена очень важно, чтобы Россия приняла участие в Климатическом саммите. Поскольку это главный сейчас внешнеполитический пункт его повестки дня. Если Россия и Китай проигнорируют мероприятие, саммит окажется бессмысленным. Я думаю, что это вторая причина, почему Байден лично позвонил Путину: чтобы добиться его участия в Климатическом саммите.

Будут ли там приняты какие-то реальные решения? Понимаете, главный загрязнитель окружающей среды на планете Земля – это Соединенные Штаты Америки.

И если Байден готов ввести очень серьезные ограничения на американские загрязнения, а он такие цели на самом деле заявляет, то тогда какие-то реальные договоренности могут быть. Если же, как обычно, американцы будут говорить лишь о том, чтобы все остальные перестали дымить, а они будут продолжать это делать, то вряд ли какие-то договоренности возможны.

- Если эта виртуальная встреча все-таки состоится, что она даст для мира, для планеты, для человечества?

- До этой встречи еще многое может произойти. Пока что на повестке дня американской политики стоит не встреча Байдена с Путиным, а введение против России санкций. Причем санкций многосторонних и многоаспектных. На сей раз в связи с тем, что мы якобы давали деньги талибам за то, что они убивают американских солдат. Санкции за Навального. Санкции за наши якобы кибернетические атаки на Соединенные Штаты, за «вмешательство в президентские выборы» Соединенных Штатов 2020 года. Вот эти четыре пакета санкций сейчас готовятся. Они на выходе.

Поэтому сначала, я думаю, будут эти санкции и наша реакция на них. А там уже посмотрим.

- Насколько далеко мы можем заглянуть с надеждой на улучшение наших отношений с США?

- Что касается какой-то долговременной позитивной повестки дня, я, честно говоря, ее не жду. Потому что Соединенные Штаты – это слабеющая сверхдержава, которая отстаивает свой статус гегемона в глобальной политике. На этом поле у них имеются несколько мешающих факторов, одним из которых является Российская Федерация – единственное государство, которое обладает потенциалом уничтожения Соединенных Штатов.

Поэтому нас будут давить. Собственно, если вы посмотрите, какие идут дебаты в США по вопросу политики в отношении России, то это толковища на тему, как лучше подкрасться к нашему горлу. Сделать это жестко или тихой сапой. Вот и все дискуссии. Никакой позитивной повестки дня с американской стороны я просто не вижу даже близко. Даже в научных кругах, если какие-то голоса звучат, то они тут же пресекаются как абсолютно не то что не продуктивные, а просто как противоречащие национальным интересам Соединенных Штатов.

- То есть расслабляться нам ни в коем случае нельзя?

- Ни в коем случае не надо расслабляться. Ничего хорошего администрация Байдена нам не готовит.

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