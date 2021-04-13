«Вот что звонок Байдена Путину животворящий делает»: Вероятность войны на Украине резко уменьшилась

Владимир Путин во время телефонной беседы. Фото: REUTERS

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели не анонсированный ранее телефонный разговор, который состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также ситуация в Донбассе. Но самое главное, достигнута договоренность провести очную встречу на высоком уровне. Что значит этот разговор для отношений двух стран и чего ожидать дальше, обсуждаем с политологом Георгием Бовтом.

- Владимир Путин и Джо Байден неожиданно для всех провели телефонный разговор. Как сообщает Кремль, диалог состоялся по инициативе американской стороны. Это важно, что звонок сделал именно Байден?

- Да. Это важный момент. Байден решил переломить ситуацию, которая складывается между Россией и США. Скорее, остановить развитие ситуации в неприятном ключе.

- Американцы испугались обострения на Украине?

- Да не нужна им война на Украине. Даже руками «друзей» - их все равно надо поддерживать. У нас вообще часто преувеличивают степень американского милитаризма. Якобы Штаты хотят устроить большую войну, оккупировать Россию и всякий другой бред. Не надо верить всему, что говорят на телевизионных ток-шоу записные пропагандисты. Да, Америка видит мир не так, как мы, но это не значит, что она везде и всегда хочет воевать.

- Байден предложил Путину встретиться. Означает ли это, что до встречи президентов войны в Донбассе не будет?

- Вероятность её резко уменьшилась. Глупо начинать войну в преддверие встречи.

- Почему после звонка резко подешевели доллар и евро?

- Если соотносить с ценой на нефть, а это основной критерий, то рубль должен стоить дороже. В курсах были заложены очень большие геополитические риски. И эта напряженность снялась. Мы больше не ждём слишком жестких санкций. Согласитесь, странно звонить Путину, а на следующий день выкатывать крутой пакет санкций.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

- То есть новые точечные санкции всё-таки возможны?

- Вполне. Сейчас Байдену надо показать вашингтонскому истеблишменту, который весь антироссийский, что он придерживается умеренно жесткой линии. Что он давит на Россию. Что не потакает Путину, не пошел ему на уступки, потому что тот, как они считают, «стянул войска к Украине». Более того, сейчас мы увидим целый ряд корректирующих заявлений, чтобы мы свой рубль, ни дай бог, не укрепили до 26 за доллар.

- А после встречи снова давление и обострение?

- Зависит от того, как она пройдет. Должны быть поставлены вопросы, решены какие-то проблемы. Или не решены. На ней может многое решиться, а может и порушиться. Встреча может провалиться, а может пройти успешно. Смотря какие договоренности будут достигнуты. Их будут готовить. И подготовка, возможно, будет вестись противоречивым образом.

- Месяц назад Байден назвал Путина «убийцей», а теперь сам звонит. Не странно ли?

- Это же не было подготовленное заявление с трибуны: «Я считаю, что Путин убийца». Это был провокационный вопрос, на который был дан ответ. Он и китайского руководителя (Си Цзиньпина, — ред.) называл такими же словами в ходе предвыборной кампании. Тот стерпел, и они общаются.

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