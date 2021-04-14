Губернатор Алексей Дюмин: «Хотите понять Россию? Начните с Тулы»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 14 апреля обратился с традиционным посланием к депутатам областной Думы. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульский губернатор Алексей Дюмин 14 апреля обратился с традиционным посланием к депутатам областной Думы. В этом году выступление главы региона стало особенно знаковым: по его поручению сейчас идет работа над новой Программой развития Тульской области. В своем послании губернатор, по сути, озвучил планы, по которым один из наиболее экономически сильных регионов Центральной России будет жить и работать в ближайшие пять лет.

Главные направления для роста - это демография, привлечение инвестиций, качественное и доступное здравоохранение, строительство и ремонт дорог, забота о детях и старшем поколении, развитие науки, культуры и туризма. Как подчеркнул губернатор, улучшения должны коснуться всех сфер жизни, в этом главная цель стратегии будущего: «Тульская область – земля силы и талантов. А благодаря нашему с вами труду она становится территорией развития, территорией успеха».

«ДЕМОГРАФИЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ»

Ключевой задачей на ближайшую пятилетку Алексей Дюмин назвал улучшение демографической ситуации в регионе. И это не только повышение рождаемости. По мнению губернатора, демография — более широкое понятие, которое включает в себя комфортную для жизни среду, экономическую стабильность, хорошее здравоохранение и образование.

- Демография – это не только льготы и выплаты. Готов ли человек остаться на малой родине, создать семью, завести детей – все это зависит от целого ряда аспектов. Качественная медицина, возможность найти хорошую работу, дать достойное образование детям, комфортная среда для жизни, условия для разнообразного досуга и развития, - подчеркнул глава региона. - Поэтому работу по улучшению демографической ситуации мы ведём по всем направлениям. В нее включены не только профильные ведомства, но и вообще все органы власти в регионе.

«ИНВЕСТИЦИИ ВЫРАСТУТ В 1,5 РАЗА»

В экономике основную ставку регион будет делать на создание благоприятных условий для инвестиций. В этом, по мнению Дюмина, залог дальнейшего роста всех отраслей. К 2026 году Тульская область планирует привлечь в полтора раза больше инвестиций, чем за предыдущие пять лет. При этом предпочтение будет отдаваться развитию инноваций, вложениям в передовые технологии и экспорту наукоемкой продукции.

- В ближайшие годы необходимо усилить работу по созданию новых территорий роста. Сегодня особой экономической зоне «Узловая» исполнилось ровно пять лет. К 2026 году в ней должно работать более 30 резидентов, это почти 5 тысяч рабочих мест. Дополнит её научный центр "Композитная долина", который должен стать местом работы ведущих ученых и специалистов в композитной отрасли, - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул: инвесторы должны приходить не только в привлекательные своими преференциями особые экономические зоны, но и в другие муниципалитеты Тульской области.

- У нас уже есть три особых территории. Помимо Узловой это - Алексин и Ефремов, и уже есть конкретные планы по развитию там промышленных индустрий - газохимии, пороховой и пищевой отраслей. Необходимо в ближайшие пять лет не только гармонично развивать их, но и находить новые точки роста. Ими могут стать, например, города Суворов, Киреевск, Ясногорск. Причем нужно кратно нарастить экономический потенциал всех наших районов, - считает Алексей Дюмин.

Глава региона рассказал о главных планах развития области на ближайшие пять — десять лет. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Особое внимание в ближайшие годы будет уделяться развитию села. В селах и деревнях появятся новые дороги, спортивные и детские центры. Будет обновлен существующий банк земель, и сельскому хозяйству можно будет выделить новые поля, а перерабатывающие предприятия получат новые площадки.

- Для опережающего развития в ближайшие годы необходимо ввести в оборот более 100 тысяч гектаров земли, - поставил задачу губернатор.

СТРАТЕГИЯ «ВЫСОКИХ ПРЕДЕЛОВ»

Тульская область традиционно славится своим машиностроением и химической промышленностью. В планах развития региона — за десять лет удвоить объемы производства в этих отраслях. Предприятия оборонно-промышленного комплекса «оружейного региона» наряду с выполнением гособоронзаказа будут параллельно осваивать и выпуск новой гражданской продукции. Президент Владимир Путин дал поручение по диверсификации отрасли. Выполняя поручение главы государства, на оборонных предприятиях будут создаваться бизнес-структуры, которые займутся налаживанием выпуска конкурентоспособной гражданской продукции и поиском новых рынков сбыта.

Главным приоритетом в каждой отрасли, считает Алексей Дюмин, должна стать стратегия «высоких пределов». Нельзя ограничиваться достигнутыми успехами — нужно осваивать новые технологии, современные подходы, которые позволят двигаться дальше. Например, тульский агропромышленный комплекс за последние годы стал одной из ключевых отраслей экономики региона. Фермерские хозяйства окрепли и активно вкладываются в модернизацию. Но и это не предел, уверен губернатор: настало время переходить к следующему этапу - экспорту и наращиванию мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

ИЗ ТУЛЫ В МОСКВУ - ЗА 55 МИНУТ

Географически выгодное положение в ЦФО позволяет Тульской области стать не только крупным промышленным, но и логистическим центром. Дорожное хозяйство станет одной из приоритетных отраслей, в развитие который регион планирует вкладывать значительные средства. Безопасные и качественные дороги должны отвечать самым современным требованиям, подчеркнул губернатор.

- Продолжить развитие Восточного обхода Тулы. Начать строительство нового моста через Упу и обхода Новомосковска. Приступить к реконструкции автомобильной дороги Тула–Новомосковск – главной транспортной артерии Тульской агломерации, соединяющей наши основные промышленные центры, - поставил задачи губернатор. - На фоне больших проектов важно не забывать и о дорогах местного значения, в том числе сельских.

Еще один крупный транспортный проект, о котором рассказал Алексей Дюмин, - строительство скоростной железнодорожной магистрали, благодаря которой из центра Москвы до Тулы можно будет доехать за 55 минут.

- Перспективные планы развития железнодорожного сообщения компании «РЖД» рассматривает Москву и Тулу как единую транспортную алгомерацию, - сообщил губернатор. - Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже не ближайших пяти лет. Он достаточно дорогой - больше 100 миллиардов рублей.

Тульская область за последние годы заявила о себе как об одном из самых привлекательных туристических направлений нашей страны. Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Минувший коронавирусный год стал настоящим испытанием для регионального здравоохранения. Говоря о планах на будущее, Алексей Дюмин поставил задачу усилить первичное звено медицины — поликлиники и ФАПы, и повысить качество врачебной помощи в них. Область также продолжит оснащать кардиологические, онкологические и перинатальные клиники самым современным высокотехнологичным оборудованием.

Но активное долголетие — это не только забота о здоровье. Это возможность для роста, образования и реализованности в любом возрасте, в том числе и пожилом. Для этого в Тульской области будет разработана полноценная стратегия, которая поможет людям старшего поколения жить полной жизнью и чувствовать себя востребованными. Алексей Дюмин поставил задачу учесть в ней все возможности для пенсионеров: от поиска работы и освоения новой профессии до участия в культурной и общественной жизни. Например, один из проектов, инициированных губернатором, - специальная программа, которая сделает путешествия в разные уголки России доступными для всех пожилых людей.

Губернатор поставил задачу развивать и улучшать качество медицинской помощи в поликлиниках и ФАПах. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

РЕГИОН БОЛЬШОЙ НАУКИ

Тульская область за последние годы уже заявила о себе как об одном из самых привлекательных туристических направлений нашей страны. В будущем регион собирается развивать туристическую инфраструктуру и предоставить гостям отдых на любой вкус. Особый акцент губернатор сделал на культурных возможностях Тульской области — крае с богатой историей, которую бережно хранят музеи, выставочные залы, театральные и концертные залы.

- Тульская область – настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности. Наша концепция продвижения должна звучать так: «Хотите понять Россию – начните с Тулы», - отметил Алексей Дюмин.

Еще одно направление, которым регион традиционно славится, это научные разработки. По словам губернатора, в ближайшие годы Тульская область должна стать регионом Большой науки. Алексей Дюмин поручил областному правительству подготовить Стратегию развития науки, технологий и инноваций. Кроме того, необходимо усилить работу вузов в части профориентации и готовить профессионалов под конкретные запросы предприятий.