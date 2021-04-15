Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после второй прививки

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Как мы уже сообщали, накануне, на встрече с общественным активом Русского географического общества (РГО), Владимир Путин сообщил о том, что он сделал второй компонент прививки от коронавируса.
«Все нормально, никаких побочных эффектов”, - поделился тогда президент.
И все же, на следующий день, в четверг, 15 апреля, я решил поговорить на эту тему с Дмитрием Песковым.
- Дмитрий Сергеевич, как себя чувствует президент после второго укола? И лежал ли градусник у него на тумбочке, как это было в прошлый раз?
- Не знаю, что лежало на тумбочке у президента...
Но, учитывая, что сегодня у него - достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать: со здоровьем у него все в порядке.
Равно, как и во время первого компонента, и сейчас - тоже никаких побочных эффектов нет.
- Как вы считаете, будет ли вакцинация президента иметь мобилизующее значение в России, где пока что с прививками, прямо скажем, аншлага особого нет?
- Я уверен, что будет.
Но, главнее то, что уже есть. Во многих городах, после того как Путин сделал первый укол, этот его личный пример дал очень позитивный эффект.
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