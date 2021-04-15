Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после второй прививки

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как мы уже сообщали, накануне, на встрече с общественным активом Русского географического общества (РГО), Владимир Путин сообщил о том, что он сделал второй компонент прививки от коронавируса.

«Все нормально, никаких побочных эффектов”, - поделился тогда президент.

И все же, на следующий день, в четверг, 15 апреля, я решил поговорить на эту тему с Дмитрием Песковым.

- Дмитрий Сергеевич, как себя чувствует президент после второго укола? И лежал ли градусник у него на тумбочке, как это было в прошлый раз?

- Не знаю, что лежало на тумбочке у президента...

Но, учитывая, что сегодня у него - достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать: со здоровьем у него все в порядке.

Равно, как и во время первого компонента, и сейчас - тоже никаких побочных эффектов нет.

- Как вы считаете, будет ли вакцинация президента иметь мобилизующее значение в России, где пока что с прививками, прямо скажем, аншлага особого нет?

- Я уверен, что будет.

Но, главнее то, что уже есть. Во многих городах, после того как Путин сделал первый укол, этот его личный пример дал очень позитивный эффект.

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