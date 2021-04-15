«Это была серия нападений на ученых, с убитыми и ранеными»: В Москве спустя 20 лет задержали подозреваемых по громкому делу

Следователи ГСУ СК России по городу Москве и сотрудники Московского уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские следователи задержали двух подозреваемых по громкому уголовному делу начала 2000-х.

- Это была серия нападений на российских ученых, с убитыми и ранеными, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Точнее, поначалу считалось, что это серия...

В 2002-2003 годах на юго-западе Москвы было совершено четыре нападения. Жертвами становились ученые из разных сфер. В этом списке был, например, директор Международного центра по ядерной безопасности Минатома Сергей Бугаенко.

Трое ученых, включая Бугаенко, были убиты по одному и тому же сценарию - в вечернее время их забивали до смерти рядом с домом. С собой преступники уносили не только ценные вещи, но и портфели, в которых находились различные бумаги с документами. Была версия, что за учеными и их разработками охотится некая подпольная организация.

Единственным выжившим из этой четверки оказался профессор МГУ, декан исторического факультета Сергей Карпов. На него напали в марте 2020-го. Мужчина приехал домой на служебной машине, попрощался с водителем и зашел в подъезд. Вслед за ним за дверь с улицы проследовали сразу трое...

- На лестничной клетке они нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Прихватив все ценные вещи, преступники сбежали. Соседи нашли Карпова без сознания, с тяжелой травмы головы профессора увезли в больницу. Чудом спасли.

Долгое время это дело считалось «глухарем». Хотя версия про охоту на ученых в итоге была опровергнута. Выяснилось, что ядерщика Сергея Бугаенко застрелил киллер одной из московских группировок, спутав с другим человеком, жившим в том же подъезде.

А теперь вот раскрыто и нападение на историка Сергея Карпова. Следственный комитет продолжает работу по старым делам, улики которых изучают с помощью новой криминалистической техникой (сейчас, например, криминалисты умеют извлекать «биологию» с ДНК преступников из брошенных ими вещей и даже, например, оставленные на ткани отпечатки пальцев, - Авт.). Так и нашли фигурантов по делу Карпова.

- Следователи ГСУ СК России по городу Москве и сотрудники Московского уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых, - продолжает Иванова. - Ими оказались двое братьев 1973 и 1975 года рождения, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления.

Сейчас уже понятно, что на Карпова напали исключительно для ограбления. При этом оставлять его вживых явно не собирались. Братьям будет предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой». Сейчас обоих проверяют на причастность к еще двум нападениям из той самой «серии» (а может вовсе и не серии). Их подельника, третьего участника нападения на историка Карпова, пока ищут.