Боли в спине, шее и коленях: Семь упражнений, которые спасут здоровье на удаленке

Фитнес-тренер Руслан Панов показал простые упражнения, которые позволят уменьшить дискомфорт от удаленной работы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Многим компаниям пришлось перейти на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Сначала радовались, но спустя год стали пожинать плоды многочасового сидения с гаджетами. Появились боли в спине, шее и коленях. Фитнес-тренер Руслан Панов показал простые упражнения, которые позволят уменьшить дискомфорт от удаленной работы.
Главный недостаток работы на удаленке – нехватка движения. Тренеры сразу советовали, что нужно делать хоть какие-то минимальные упражнения – приседания, прыжки, планки.
- Из-за длительной сидячей работы у людей формируется не совсем корректная осанка. Плечи заворачиваются, грудной отдел округляется, что приводит к сутулости. Чтобы это не происходило нужно выполнять упражнения на возвращение мышц спины, которые удерживают ее правильное положение. Движения не должны быть с большим отягощением, они могут выполняться с весом собственного тела. Если их выполнять хотя бы пару раз в день, то они будут корректировать негативные последствия сидячей работы, - рассказал Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России.
Упражнение №1 «Сгибание рук в наклоне»
Выйти в нейтральный наклон, мышцы живота напряжены, лопатки сведены. Не поднимать плечи. Поднять руки ладонями вверх.
Количество повторений: 20-25 раз.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Упражнение №2 «Ротация плеч в наклоне»
Принять положение в нейтральном наклоне, лопатки сведены, плечи расслаблены. Развести руки в стороны – прямая линия. Выполнять ротацию плеч наружу, опускать ладони. Максимальное внимание – неподвижности всех остальных частей тела.
Количество повторений: 20-25 раз.
Ротация плеч в наклоне
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ротация плеч в наклоне
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Упражнение №3 «Ротация позвоночника в наклоне»
Руки положить на плечевые суставы, выровнять спину, зафиксировать таз на месте. Выполнить вращение позвоночника вокруг своей оси – вправо и влево. Темп медленный.
Количество повторений: 20-24 раза.
Ротация позвоночника в наклоне
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Ротация позвоночника в наклоне»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Упражнение №4 «Ротация позвоночника, сидя на стуле»
Сидя на стуле, создать нейтральное положение тела, выровнять спину. Руки перед собой. Выполнить повороты влево и вправо, разводя руки.
Количество повторений: 20-25 раз.
Ротация позвоночника, сидя на стуле
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ротация позвоночника, сидя на стуле
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Упражнение №5 «Подъем со стула»
Сохраняя нейтральное положение тела, делать подъемы со стула. Поднять руки вверх, добавить небольшой наклон, подняться и вернуться в исходное положение. Фактически это, как приседания.
Количество повторений: 20-25 раз.
Подъемы со стула
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подъемы со стула.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Упражнение №6 «Планка»
Нужно соединить два классических упражнения - «планка» (статическое упражнение на мышцы живота и спины) и «собака мордой вниз» (из йоги). Колени слегка согнуты, сохранять нейтральную спину. Выполнять подъем таза из положения «планка».
Количество повторений: 10-15 раз.
«Планка» (статическое упражнение на мышцы живота и спины)
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Собака мордой вниз» (из йоги).
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Упражнение №7 «Динамическая планка»
Нужно соединить обычную «планку» и боковую «планку». Напрячь мышцы живота, слегка согнуть колени. Перенося вес тела одним целым на бок, вытягиваем руку и возвращаемся обратно. Важно во время поворота ставить пятки на пол.
Количество повторений: 10-14 раз.
Перенося вес тела одним целым на бок, вытягиваем руку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
... и возвращаемся обратно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Бонус
Прокатать мышцы с помощью бутылки с водой
- Любая активность улучшит состояние здоровья – ходьба, бег, отжимания, работа с прессом, приседания, выпады. А также при длительной сидячей работе поможет метод «миофасциального релиза» (оздоровительный метод, направлен на расслабление мышц, нормализацию кровообращения) - он очень хорошо восстанавливает мышечный баланс. Можно взять обычный теннисный мяч, бутылку с водой и прокатать те мышцы, которые нагружаются – плечи, спина. Но не нужно прокатывать область поясницы и живота, - рассказал Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России.
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