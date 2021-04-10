«Аэробика для красоток, силовые для парней»: какие тренировки подходят мужчинам, а какие женщинам

Мышцы у всех устроены одинаково, вне зависимости от пола. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие тренеры до сих пор слышат от своих клиенток «Если я хочу просто стать стройнее, а не накачаться, как мужик, мне нельзя поднимать большие веса, правда?». Нет, неправда. Силовые с большим весом — это не только для мужчин. Лёгкие гантельки, аэробика и танцы — не только для женщин. Не существует упражнений или тренировок, которые физиологически больше подходят определённому полу, уверен Руслан Гафуров, сооснователь сервиса для онлайн-тренировок с персональным тренером Motify.

Штанга и зумба: кому что ближе

Мышцы у всех устроены одинаково, вне зависимости от пола. Дофамин и серотонин во время тренировок вырабатываются одинаково. Сердце качает кровь, мы быстрее дышим, кислород поступает к тканям — одинаково. И нет веской причины разделять тренировки на мужские и женские. Женщины могут поднимать штангу. Мужчины могут пойти на зумбу.

Женщине не стоит заниматься каким-то видом спорта или выполнять упражнения, если она травмирована, плохо себя чувствует или ей это просто не нравится. Но это правило работает и для мужчин.

Не отличия полов, а особенности людей

Между тем некоторые различия, правда, можно заметить. И часть упражнений нужно выполнять, ориентируясь на эти различия. Например, у большинства женщин таз такой формы, что в нижней части спины образуется сильный изгиб — то, что называется поясничным лордозом. Из-за этого давление на позвоночник может быть выше. Многие силовые упражнения ухудшают лордоз — но это не значит, что стоит их исключить. Просто нужно убедиться, что ваша техника выполнения упражнений учитывает особенность и поставлена идеально.

Кстати, у мужчин поясничный лордоз тоже бывает. Просто у женщин — чуть чаще.

Разбираемся, где мифы, а где правда в определении подходящей физнагрузки Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Но женщины же могут перекачаться!»

Многие девушки считают, что, если будут поднимать тяжёлые веса, быстро станут похожи на Арнольда Шварценеггера в юности.

- И, с одной стороны, женщины правда набирают мышечную массу так же, как и мужчины, - говорит Руслан Гафуров. - Потому что, повторюсь, мускулы устроены одинаково: если вы даёте большую нагрузку и много повторений, они будут расти независимо от пола.

Но у девочек меньше тестостерона — а именно он отвечает за формирование той самой «шарообразной» мускулатуры. К тому же женщины редко проводят в спортзале столько времени, сколько мужчины-качки. В общем, если вы не приседаете со штангой с той же частотой и упорством, как олимпийская чемпионка, вы вряд ли станете выглядеть как она. Если вы не принимаете стероиды и специальные добавки, три тренировки в неделю не сделают вас бодибилдершей.

Не существует упражнений или тренировок, которые физиологически больше подходят определённому полу Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Однако мужчины сильнее от природы!»

Во-первых, мужчины тоже бывают разными — как и женщины.

- Но все же доля правды в том, что мужчины сильнее, есть, - подтверждает наш эксперт. - В целом даже самые быстрые и сильные женщины не могут никакими тренировками достичь результатов, которые показывают профессиональные спортсмены-мужчины. То есть, например, бегунья-спринтерша, лучшая в своей группе, обгонит обычного мужчину. Но если она будет соревноваться с таким же профессиональным бегуном, она проиграет.

Все дело в том, что показатели, которые отличают хорошего атлета — максимальное потребление кислорода (VO2 max) или анаэробный порог (как долго человек способен тренироваться с максимальной интенсивностью) — у мужчин в среднем выше. Женщины же от природы меньше и легче. У них ниже уровень тестостерона и более подвижные суставы, а кости обычно тоньше.

Но это именно «в среднем» и «обычно». Не существует абсолютов: некоторые мужчины могут иметь низкий уровень тестостерона, а значит, им никак не удается накачать мышцы. Некоторые женщины выносливее и сильнее своих подруг.

То, что природа как-то там по-разному всех наградила, не значит, что нужно прекратить тренироваться так, как вам нравится, только потому, что вы девочка или мальчик. Физическая активность, особенно если она приносит удовольствие, одинаково полезна всем.

Почему же тогда мальчикам больше нравится борьба, а девочкам — танцы? Ответ прост: гендерные стереотипы.

Мальчикам с пеленок рассказывают, что они будущие воины, а девочкам - про хранительниц домашнего очага. Мальчики сильные, а девочки красивые. Тебе машинка, тебе кукла. Поэтому к пубертату мы приходим уже с определенным набором установок, которые могут в том числе мешать нам жить так, как хочется. Кажется, что девочке не стоит идти в футбол, а мальчику стыдно танцевать. Но это только кажется.

Женщине не стоит заниматься каким-то видом спорта или выполнять упражнения, если она травмирована, плохо себя чувствует или ей это просто не нравится. Но это правило работает и для мужчин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поэтому, когда мы говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных мужчинах и женщинах, которые хотят выбрать себе подходящую тренировку, ориентироваться нужно не на «мужчины сильнее, женщины более гибкие», а на конкретного человека. На то, что ему нравится или не нравится. На особенности здоровья. Поэтому желательно прислушиваться к себе, а не к голосам других людей. А если есть сомнения, всегда можно посоветоваться с грамотным врачом или проконсультироваться у хорошего тренера, который составит подходящую именно вам программу.

И обязательно нужно пробовать разные активности и искать что-то своё. То, что нравится и приносит удовольствие именно вам, независимо от пола.

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