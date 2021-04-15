"Жить осталось не так уж много": больная раком Светлана Крючкова за месяц перенесла две терапии

70-летняя актриса крайне редко появляется на публике Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Актриса Светлана Крючкова шесть лет борется с тяжелым недугом. Болезнь ей диагностировали случайно и сразу в четвертой стадии. Когда в 2015 году она поехала на операцию в Германию, то не знала, вернется обратно или нет. Коварный рак периодически напоминает о себе, поэтому звезда фильма "Большая перемена" вынуждена проходить лучевую и химиотерапию.

Светлана Крючкова из-за страшной болезни крайне редко появляется на публике. На днях она появилась перед публикой по видеосвязи. Артистка презентовала во МХАТ имени Горького свою новую книгу. 70-летняя актриса не скрывает, что ее здоровье оставляет желать лучшего. Она спокойно говорит о своем недуге. "Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки", - откровенничает артистка.

Актриса принимает множество гормональных препаратов, а за прошедший месяц прошла уже два курса терапии. "Последние годы уже я гормонами набита. За последний месяц только две терапии прошла", - отметила знаменитость.

Напомним, Светлана Крючкова лечится от тяжелого недуга, который у нее обнаружили шесть лет назад. Как рассказывала артистка, диагноз "рак четвертой стадии" ей поставили совершенно случайно благодаря ее коту. Животное стало странно себя вести, находясь рядом с актрисой, и она вняла знакам домашнего питомца и обратилась к врачу. "Я попросила докторов найти причину, и они обнаружили опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Причем не сразу, сначала анализы показывали, что все в порядке. Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз", - рассказывала звезда театра и кино.

Немецкие медики провели Крючковой операцию, удалили новообразование, но никто не брался утверждать, сможет ли актриса выжить. "В театре были те, кто не верил в благополучный исход. Но я прилетела 7 октября, а 11-го мы играли премьеру на сцене БДТ - "Игрок". Там я, кстати, пою песню на немецком языке: учила ее по дороге на облучения, просила водителя меня поправлять", - говорила она.

Это был не первый раз, когда Светлана Николаевна оказывалась на грани жизни и смерти. Незадолго до съемок в картине "Ликвидация" актриса перенесла клиническую смерть. "Две операции, страшная боль, которая не оставляла меня 75 суток... Предложили роль у Урсуляка. Я объяснила, что мне нужен отдельный трейлер, квартира со всеми гостиничными услугами и каждый вечер после съемки трансфер на море, чтобы плавать. И они согласились", - вспоминала артистка.