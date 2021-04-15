США ввели очередные санкции против России.
Фото: REUTERS
США ввели очередные санкции против России. Как говорится в материалах Белого дома, "финансовым учреждениям США теперь запрещено участвовать в первичном размещении рублевых и не рублевых облигаций после 14 июня 2021 года". Другими словами, американские банки теперь не смогут покупать облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает наш Минфин. Что это значит?
Может, это и хорошо. Но любое новое объявление санкций инвесторы воспринимают со все более очевидным смехом. Замах у американских властей всегда на рубль, а удар получается на копейку. Так случилось и на этот раз. Американское правительство лишь немного расширило те санкции, которые фактически уже использовались против России после «дела Скрипалей» в 2019 году.
- Санкции ожидаются против НОВЫХ выпусков российских суверенных бумаг. Торговля СТАРЫМ долгом американцам не запрещается. И на том, как говорится, спасибо кормильцы, - пишет в своем телеграм-канале Евгений Коган, инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики.
Два года назад Вашингтон уже запретил своим банкам покупать российские гособлигации на первичном рынке. Но тогда это касалось лишь тех ценных бумаг, которые выпускались в долларах. А сейчас речь идет еще и о тех, которые выпускаются в рублях. При этом, как и в прошлый раз, нет никаких ограничений на покупку наших ценных бумаг на вторичном рынке. То есть, это можно сделать хоть на следующий день после их выхода в открытую продажу на бирже.
Российский госдолг - почти самый маленький в мире. Он составляет всего 19% ВВП (показатель, отражающий размер экономики той или иной страны). При этом именно внешний госдолг, то есть те деньги, которые мы заняли за рубежом, еще меньше – около 4,5% ВВП (в деньгах это 4,9 трлн рублей). А доля иностранных инвесторов с каждым годом и так снижается. Сейчас она составляет около 20% (хотя год назад составляла 35%).
Да, в прошлом году Минфин начал увеличивать заимствования на внешнем рынке. Собственно, это делали все страны в мире, чтобы справиться с последствиями пандемии. Но запас прочности у нас еще очень большой.
- Пока дефицит федерального бюджета России достаточно мал (менее 3%, а в бюджет 2021 года заложена цифра 2,4%) - никаких суровых последствий санкций против госдолга не будет, - считает макроэкономист Сергей Хестанов. - Пока нет санкций, которые реально ограничивают поступления от российского экспорта - ничего страшного.
Наверняка разговоры об этом начнутся в самое ближайшее время. Американцы так делают всегда. Не успевают ввести одни санкции, как сразу же начинают говорить о других. И все ради того, чтобы держать в напряжении всех инвесторов и тем самым ослаблять российскую экономику.
К примеру, некоторые эксперты со страхом ожидали, что США в этот раз введут полный запрет на владение российским госдолгом. Видимо, именно эта угроза сейчас и будет раздуваться дальше. Тем не менее в такой сценарий российские эксперты до сих пор не верят. Во-первых, потому что, если бы хотели ввести, уже бы давно ввели. Во-вторых, даже если такой запрет когда-либо введут, хитроумные зарубежные инвесторы все равно найдут способ вкладывать деньги в Россию. Собственно, некоторые им уже и пользуются.
- Запрет на ОФЗ бесполезен, потому что инвесторы, которых интересуют эти бумаги, приобретают не сами гособлигации, а производные финансовые инструменты, привязанные к доходности и курсам «доллар-рубль». А их владельцев Минфин США отследить не может, - объяснял недавно генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев.
Зарубежные инвесторы тянутся на наш рынок по одной простой причине - это выгодно. У нас не нулевые или близкие к ним процентные ставки, как в развитых странах. К примеру, недавно Минфин разместил рублевые гособлигации на 355 млрд рублей - под 7,27% годовых. При довольно высокой стоимости нефти и относительно крепком рубле доходность инвесторов получается приличной.
Утром в четверг, когда только появились сообщения о возможных санкциях со стороны США (об этом написал Wall Street Journal), рубль и котировки российских акций пошли вниз. Это нормальная психологическая реакция рынка. В итоге курс доллара поднимался вые 77 рублей. Но как только появились подробности новых ограничений, тенденция развернулась. И курс опустился до 76 рублей.
- У рубля есть шанс подрасти еще. В обвал не особо верю. Тем более, что скоро корпорациям-экспортерам снова продавать огромные объемы валюты для уплаты налогов. Потому не исключу высокую вероятность увидеть уровень 74 – 75 вновь достаточно скоро. Особенно при такой нефти, - считает Евгений Коган.
Напомним, всю эту неделю «черное золото» снова дорожает. Цена на нефть подросла с 63 до 66 долларов за баррель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России стало меньше бедных. А мы и не заметили
На дворе кризис, а число малоимущих уже шесть лет сокращается (подробности)