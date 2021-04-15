Загоняют сами себя в угол: Новыми санкциями Байден «обнулил» свой звонок Путину

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Заманчиво объяснить решение Байдена ввести новые санкции против России и даже объявить режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за ее «пагубных действий» его возрастными особенностями. Подписывая указ о санкциях, помнил ли он о своем разговоре с Путиным два дня назад?

Даже если и забыл, ему должны были напомнить - есть кому. Значит, сценарий был написан заранее. Что приятно: на другой день после «примиряющего» разговора американский посол в Москве был вызван к помощнику нашего президента по международным вопросам Юрию Ушакову, в прошлом долгое время возглавлявшему посольство РФ в Вашингтоне. И, как сообщил наш МИД, американскому дипломату было сказано, что «если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует «самым решительным образом».

Видно, то ли в тоне Байдена во время разговора во вторник заставило его российского собеседника насторожиться, то ли наши дипломаты очень хорошо знают заокеанских коллег и действуют на опережение. Незамысловатая, но тем не менее достаточно действенная тактика американцев в отношениях с теми, кого они считают слабее себя, - дави до упора, почувствовал, что дальше некуда, чуть сдай назад. А потом, когда партнер-противник слегка расслабился - дави опять, показывай, кто в этой жизни хозяин. И весь мир давно знает эту американскую повадку - что в политике, что в бизнесе, что в спорте.

Поэтому для Байдена все это, как говориться, «обычный бизнес». Постоянно демонстрировать вовне свою крутизну - обязательный элемент американской политической культуры. Ну и что, что он предлагал два дня назад Путину нормализовать отношения? Еще раньше он обещал, что Россия дорого заплатит за «вмешательство в американские выборы» и кибератаки на госучреждения США. Поэтому не надо истерик - получите и распишитесь.

Что здесь явно не стыкуется: на звонок в Кремль, и в этом сходится большинство аналитиков, Байдена подтолкнула явно грозившая выйти из-под его контроля ситуация вокруг Украины.

Но вводя новые санкции против России, несмотря на ее предельно жесткие предупреждения не делать этого, Вашингтон фактически «обнулил» звонок Байдена и дал Москве совсем противоположный сигнал: американцам веры больше нет. Более того, решимость, если придется, заканчивать украинский кризис без оглядки на них, после новых санкций еще более возросла.

Однако эта нестыковка видна нам, но не замечается американцами. У них никакого «раздвоения» нет, просто они убеждены, что только так, с позиции силы, надо доводить волю Вашингтона до конкурентов и врагов. И даже, скорее всего, не понимают, что все больше теряют контроль над развивающейся по критическому и непредсказуемому варианту военно-политической ситуацией. То есть, новыми санкциями против нас они загоняют в угол себя. Предельно ясно назвал такую политику глава нашего МИДа Лавров - «тупая».

Введением санкций Вашингтон фактически «обнулил» звонок Байдена и дал Москве совсем противоположный сигнал: американцам веры больше нет. Фото: REUTERS

А ведь будут, как уже заверила официальный представитель МИД РФ Захарова, «неминуемые» ответные санкции, дав понять, что их серьезность американцы могут пока и не осознавать. И вот вводим мы эти контрсанкции (хочется верить, что только «помидорами» не обойдется), высылаем в ответ десять американских дипломатов или кто ими прикидывается, и что дальше? Ведь «крутой» старичок Байден этого не простит. Последнее слово должно быть за Америкой! И что, все по новой?

Чтобы сборные механизмы работали, в инструкции указывается, с какой силой надо закручивать болты и шурупы. Перетянешь - сорвешь резьбу, и ни черта в итоге не соберешь. Как бы с санкциями такого не вышло.

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