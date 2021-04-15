"Я убита горем": Марию Максакову настиг новый удар

Мария Максакова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жизни Марии Максаковой случилась новая беда. От нее по суду требуют 260-метровые апартаменты за 200 миллионов рублей. Причем исковое заявление подали в суд родные сын и дочь звезды.

Отношения с родственниками у Марии Максаковой в последние годы не складываются от слова совсем. С артисткой порвала все связи родная мать - актриса Людмила Максакова. Теперь же она получила удар в спину от собственных несовершеннолетних детей.

Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс обратились с исковым заявлением в суд. Они требуют от родительницы передать им квартиру на Краснопресненской набережной. Когда-то эту недвижимость Марии подарил отец Петер Андреас Игенбергс.

"Это вымогательство чистой воды. Когда дети подают на мать в суд - это ненормально, я была убита горем несколько дней", - цитирует ее "СтарХит".

Последние пять лет артистка почти не виделась с Ильей и Людмилой. Они живут со своим отцом Владимиром Тюриным. "Мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс. То есть, меня дети видеть как бы не хотят...", - сокрушается певица.

Когда-то Максакова хотела подарить шикарную квартиру наследникам, но позднее написала официальный отказ и нотариально его зарегистрировала. "Ситуация удручающая и даже трагическая", - еле сдерживая слезы говорит Максакова.