Алла Пугачева поддержала Манижу и предрекла ей победу: «Ничего не бойся. При, как танк, как настоящая русская женщина!»

Примадонна высказалась в поддержку певицы, которая представит Россию на «Евровидении» Фото: www.youtube.com

Ютуб-шоу Максима Галкина «Музыкалити» продолжает генерировать резонанс. В прошлом выпуске скандалом закончилась встреча Ларисы Долиной и Вали Карнавал. В свежем выпуске, вышедшем 15 марта, сама Алла Пугачева спустилась с пантеона, чтобы посоревноваться в угадайке мелодий вместе с певицей Юлией Зиверт. Получилось тоже весьма громко.

Конечно, Максим не мог не предложить артисткам послушать и обсудить песню Russian Woman певицы Манижи, что представит Россию на «Евровидении-2021». Алла Борисовна узнала трек с первых нот: «О, Манижа!». Но затем призналась, что не в восторге конкретно от этой композиции. Зато сама по себе певица Пугачевой очень нравится. Примерно так же посчитала и Зиверт.

— Во-первых, она личность, — подчеркнула Алла Борисовна. — А песня как раз для «Евровидения». Я бы вообще начала с того, что: «знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на всё». Такой текст был бы замечательным.

За песню Пугачева, Зиверт и случайный зритель поставили Маниже 21 балл.

Ютуб-шоу Максима Галкина «Музыкалити» продолжает генерировать резонанс. Фото: www.youtube.com

— Представляешь, приезжает она с «Евровидения» с победой — и на нас так: «Ну что же вы, старая и молодая, понаставили-то мне? — предположила Алла Борисовна.

— Не имеет значения, какие оценки мы поставили, — подытожил Галкин. — Мы желаем Маниже только победы на «Евровидении»! — провозгласил ведущий.

— Ты классная! — поддержала мужа Алла Борисовна. — Классная. И ничего не бойся. При, как танк. Как настоящая русская женщина!

В адрес Пугачевой примерно на протяжении всей карьеры летели помидоры хейта различной величины, поэтому певица знает, о чем говорит. Манижа, в свою очередь, недавно призналась, что проклятия, которые ей присылают каждый день, в определенной степени мотивируют ее продолжать делать то, что нравится, и заниматься творчество