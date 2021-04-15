"Пришла в ресторан в трусах": Леонид Агутин рассказал о конфузе с Анжеликой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе более 20 лет. Супруги через многое прошли. Они стали по-настоящему близкими друг другу. Певец постоянно признается жене в любви, посвящает ей песни и стихи. В откровенном интервью, которое он дал на днях, артист впервые рассказал о конфузе с супругой.

Леонид Агутин вспомнил, как впервые повстречал свою будущую жену Анжелику Варум. По словам артиста, это случилось за кулисами фестиваля "Песня года". Певица была вместе со своим отцом. Дерзкого Леонида это ничуть не смутило. Он обратился к Юрию Варуму и сказал, что женится на его дочери. Тот согласно кивнул.

Следующая встреча Агутина и Варум случилась через год. Леонид предложил девушке записать совместную песню.

А потом артисты отправились на гастроли за границу. Фигуристая певица блистала на сцене в очень узкой длинной юбке. Именно тогда, кстати, и произошел конфуз. "Когда она поднималась на сцену, я зачем-то пошел за ней... Засмотревшись, я неожиданно наступил случайно на юбку. И она у нее треснула. Мне было очень стыдно, что я стал виновником этого конфуза", - поведал исполнитель в программе Юрия Костина "Личные связи".

Потом между Варум и Агутиным закрутился роман. Они расписались в Москве и отправились в свадебное путешествие в Венецию. Анжелика взяла собой два свадебных наряда - платье с огромным кринолином и очень короткая юбка с корсетом и шорты, которые, по мнению Агутина, были самыми настоящими трусами.

"Она говорит: «Почему ты такое слово говоришь, грубое?» Я говорю: «Ну, я не могу же назвать это трусиками, совсем же будет, ну, перебор какой-то». Она говорит: «Это шорты!» Я говорю: «Ну, хорошо, давай называть это, как хочешь. Но ты пришла в ресторан в трусах, ты понимаешь это?» - «Я пришла в шортах!» Вот мы пришли и сели за стол", - вспомнил певец.

При этом Леонид надел пиджаке на голое тело. Внешний вид артиста не понравился менеджеру заведения. "Он подошел к нам и сказал, что мы должны уйти, потому что мы в неподобающем виде. Мы с ним немножко попререкались, встали... И тут-то он увидел, как одета моя жена… И мой пиджак показался цветочками просто. В общем, он нас выгнал. Ну, ничего, мы нашли другой рестик, отпраздновали", - сообщил вокалист.

Леонид также вспомнил, как они с Анжеликой "развелись" на три дня Все произошло после того, как на одном из публичных мероприятий он напился. Тогда они с женой устроили публичную ссору. "Это был неприятный момент, и мы тогда, конечно, с супругой поругались. Расстроилась она очень, конечно, и я тоже. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", - резюмировал Агутин.