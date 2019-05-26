2019-05-26T15:17:39+03:00
Звезды

Варум дерзким декольте отметила 50-летие

Певица является воплощением молодости и женственности
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Анжелика Варум никогда не зацикливалась на возрастеАнжелика Варум никогда не зацикливалась на возрастеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Анжелика Варум по праву считается одной из самых красивых артисток российской эстрады. 26 мая певице исполнилось 50 лет. Ее юбилей совпал с еще одной памятной датой - 19 лет назад артистка вышла замуж за Леонида Агутина.

Анжелика Варум никогда не зацикливалась на возрасте. Она прекрасно выглядит и сохраняет юношеский задор. В личный праздник знаменитость обратилась к своим друзьям и маме. Супруга Леонида Агутина разместила фото, на котором предстала в белом костюме с дерзким декольте.

"Полвека за плечами. Сколько бы еще ни отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Пусть будут здоровы, благополучны и счастливы! Они - мой тыл, моя защита и моя радость! Мамочка, с праздником тебя!", - обратилась к родительнице благодарная дочь.

avarumavarum
Мне 50!
77367 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В свою очередь, Леонид Агутин очень трогательно поздравил Анжелику. Обычно в день рождения любимой певец посвящает ей стихи с признаниями в любви. Но на этот раз артист открыто сообщил о своих чувствах: "Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю, за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом".

agutinleonidagutinleonid
Агутин благодарит судьбу за встречу с Варум
14309 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Леонид назвал Анжелику невероятной женщиной, удивительным человеком и маленьким гением с большим сердцем."Пусть этот юбилейный день принесет тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая! Пусть Бог хранит тебя!", - закончил он трогательное послание к жене.

Супруги вместе уже почти 20 лет, но до сих пор сохраняют романтику в отношениях. Сейчас они находятся в Венеции, поэтому свою порцию сердечек и цветов Варум точно получила. Артисты повторили свое свадебное путешествие по Италии. Они побывали в тех местах, где останавливались много лет назад в свой медовый месяц.

За годы супружеской жизни Варум научилась прощать мужу многие вещи, а также поделилась секретом семейного счастья. "Любимая для мужчины - не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи", - констатировала Анжелика.

Напомним, Варум и Агутин познакомились в 1997 году. Сначала это был просто творческий тандем, однако рабочие отношения быстро переросли в романтические. В 1999 году у пары родилась дочь Лиза. Артисты зарегистрировали свои отношения в 2000 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На месте взрыва в жилом доме в Германии обнаружены опасные химикаты
Министр окружающей среды Британии стал восьмым кандидатом на пост премьера
В здание театра Российской академии в Москве врезался автомобиль
Коломойский рекомендовал Зеленскому объявить дефолт
В МИД России ответили на заявление Украины о "гамбургских" санкциях
Оба кандидата в президенты Литвы выступили против резкой полемики с Россией
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
"Ювентус" готов отдать в обмен на Поля Погба сразу двух игроков
Французский депутат призвал главу МИД Франции нормализовать отношения с Россией
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о "базе для покорения мира"
Эксперт прокомментировал заявление украинского посла о "гамбургских" санкциях против России
В Перу произошло сильное землетрясение
Опубликован список самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США
В американском штате Юта судью временно отстранили от исполнения обязанностей за критику Трампа
Власти США запретили наркобарону Эль Чапо прогулки
В Литве начался второй тур выборов президента страны
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде
Пересекший Атлантический океан в бочке французский путешественник раскрыл секрет отличной формы
Альянс Wi-Fi ограничил членство Huawei
Стало известно о возможном наращивании Турцией поставок оружия сирийской оппозиции
Посол США в КНР призвал власти страны к диалогу с Далай-ламой
Трамп и Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф
В Испании состоятся выборы в Европарламент, региональные и муниципальные органы власти