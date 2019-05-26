Варум дерзким декольте отметила 50-летие

Анжелика Варум по праву считается одной из самых красивых артисток российской эстрады. 26 мая певице исполнилось 50 лет. Ее юбилей совпал с еще одной памятной датой - 19 лет назад артистка вышла замуж за Леонида Агутина.

Анжелика Варум никогда не зацикливалась на возрасте. Она прекрасно выглядит и сохраняет юношеский задор. В личный праздник знаменитость обратилась к своим друзьям и маме. Супруга Леонида Агутина разместила фото, на котором предстала в белом костюме с дерзким декольте.

"Полвека за плечами. Сколько бы еще ни отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Пусть будут здоровы, благополучны и счастливы! Они - мой тыл, моя защита и моя радость! Мамочка, с праздником тебя!", - обратилась к родительнице благодарная дочь.

avarum Мне 50!

В свою очередь, Леонид Агутин очень трогательно поздравил Анжелику. Обычно в день рождения любимой певец посвящает ей стихи с признаниями в любви. Но на этот раз артист открыто сообщил о своих чувствах: "Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю, за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом".

agutinleonid Агутин благодарит судьбу за встречу с Варум

Леонид назвал Анжелику невероятной женщиной, удивительным человеком и маленьким гением с большим сердцем."Пусть этот юбилейный день принесет тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая! Пусть Бог хранит тебя!", - закончил он трогательное послание к жене.

Супруги вместе уже почти 20 лет, но до сих пор сохраняют романтику в отношениях. Сейчас они находятся в Венеции, поэтому свою порцию сердечек и цветов Варум точно получила. Артисты повторили свое свадебное путешествие по Италии. Они побывали в тех местах, где останавливались много лет назад в свой медовый месяц.

За годы супружеской жизни Варум научилась прощать мужу многие вещи, а также поделилась секретом семейного счастья. "Любимая для мужчины - не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи", - констатировала Анжелика.

Напомним, Варум и Агутин познакомились в 1997 году. Сначала это был просто творческий тандем, однако рабочие отношения быстро переросли в романтические. В 1999 году у пары родилась дочь Лиза. Артисты зарегистрировали свои отношения в 2000 году.