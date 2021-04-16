Росприроднадзор учредил международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого»

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Росприроднадзор объявил о старте международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». С ее помощью ведомство планирует повысить экологическую культуру и сознательность молодежи, вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку с использованием понятных им форматов. Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 7 до 16 лет, проживающие как в России, так и за рубежом.

Основные задачи премии – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрытие талантов детей и подростков. В качестве конкурсных работ принимаются фотографии, рисунки, видеоролики и даже просто идеи эко-проектов.

По мнению руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, премия «Экология – дело каждого» станет объединяющей платформой для работы по воспитанию принципиально нового – ответственного – поколения.

«Чтобы природа не стала лимитирующим фактором развития, самое время позаботиться о ней. Это наш главный принцип и долг. И здесь нет ролей второстепенных: сколько тебе лет, где ты живешь и чем занимаешься – значения не имеет. Это одновременно и масштабная, и глубокая миссия. Тех, кто ее на себя берёт, мы готовы поддержать. А чтобы заботиться об экологии было интересно даже ученикам начальных классов, мы предусмотрели популярные форматы для реализации идей, инициатив, как для персонального, так и для группового участия», - рассказала Светлана Радионова на встрече с журналистами в Москве.

Генеральным партнёром проекта выступил Центр «Арктические инициативы». Как заявил статс-секретарь – заместитель генерального директора Центра Рустам Романенков, идея Росприроднадзора полностью соответствует миссии ЦАИ: «Перед нами стоит задача вовлечь как можно больше людей в процесс обострения внимания к экологическим вопросам. И, если мы говорим об эффективности, лучший вариант – вовлечь в эту историю детей и подростков. Это новый взгляд на проблему: детский, искренний, без подвохов, который позволяет принимать и соответствующие решения. Важно уйти от парадигмы освоения и потребления и по-детски научиться дружить с экосистемой», - подчеркнул он.

Победителей будут выбирать в 13 номинациях, среди которых «Юный эко-блогер», «Эко-школа», «Эко-мульфтильм». Полный список номинаций, а также правила участия в конкурсе, сроки приема заявок и принципы отбора победителей указаны на сайте премии: экологияделокаждого.рф.

Торжественное награждение победителей и лауреатов запланировано на 25 ноября.