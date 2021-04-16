Зеленский предрек Донбассу и Крыму «ядерный» упадок

Владимир Зеленский обрисовал свое видение Донбасса и Крыма Фото: REUTERS

Нет, Киев пока не собирается мастерить «грязную бомбу», чтобы сбросить ее на Донецк. Хотя голоса, требующие вернуть Украине статус ядерной державы, уже звучат в незалежной. В интервью газете Le Figaro накануне визита во Францию Владимир Зеленский обрисовал свое видение Донбасса и Крыма без незалежной, которые, по его мнению «не будут счастливы без Украины»:

- Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы.

У меня, к сожалению, нет под рукой статистики по туристам в Чернобыле, но мне почему-то кажется, что в Крыму их больше на порядки. Жаль, журналист увел этот неловкий разговор в сторону, я бы на месте интервьюера обязательно справился о технологии строительства небоскребов в Припяти. Или хотя бы в Киеве. Поинтересовался бы последними научными достижениями – может вакцину какую изобрели или гиперзвуковое оружие. Как там с крутыми предприятиями, типа «Южмаша» или «Николаевских верфей». Сколько новых мостов и трасс на Украине построено за 7, да что там – 27 лет, Владимир Александрович?

На «мертвых территориях» Крыма и зарплаты с пенсиями выше, и продукты с коммуналкой дешевле. А Донбассу ожить не дает как раз Украина, зажавшая его войной и блокадой. Потенциал у него невероятный, это вы, господин Зеленский, и без меня знаете. Только вы же, как и Порошенко, говорите о территориях, а не о людях. А в людей надо верить. Россия верит.