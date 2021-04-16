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Политика16 апреля 2021 14:30

На Западе испугались российской «торпеды судного дня», готовой обрушить на противника радиоактивное цунами

В Европе заговорили о новой «русской военной угрозе»
Андрей БАРАНОВАндрей БАРАНОВ
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На Западе бояться, что российская армия готова провести испытания ядерной торпеды «Посейдон», вызывающей радиоактивные цунами.

На Западе бояться, что российская армия готова провести испытания ядерной торпеды «Посейдон», вызывающей радиоактивные цунами.

Фото: Shutterstock

Едва США ввели против России очередные санкции, как в Евросоюзе тут же взяли под козырек и взялись за старые методички - пугать народ смертельным российским оружием, которое Москва якобы вот-вот приставит к виску Запада.

Ну у кого не екнет сердце после прочтения, например, такого устрашающего пассажа в крупнейшей датской газете «Юлландс-Постен»: «Российская армия готова провести испытания ядерной торпеды «Посейдон», вызывающей радиоактивные цунами, которые приведут к затоплению вражеских городов и на десятилетия превратят их в безжизненные призраки».

Вообще-то о многоцелевом подводном аппарате 2М39, названном именем греческого морского бога, известно давным-давно. О нем, как и о других современных системах вооружений, разработанных в нашей стране, рассказал в 2018 году Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ. Но вспомнить о «жуткой торпеде» датчане решили именно сейчас - надо же освежить «запах российской угрозы».

Дания, которой принадлежит арктический остров Гренландия, опасается, что уже через год Россия разместит 30 «Посейдонов» на своих северных базах и возьмет под прицел побережье стран НАТО в Арктике. Да что там Север! Газета напоминает, что «со своей дальностью действия в 10 000 километров торпеда вполне может достичь любой точки у берегов США».

От подводных ужасов «Юлландс-Постен» переходит к небесным. Она пишет, что прошлой осенью русские опробовали гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», способную развивать скорость, в восемь раз превосходящую скорость звука. Столь же успешно прошли испытания межконтинентальной гиперзвуковой ракеты «Авангард», которая не только

несется почти с первой космической скоростью, покрывая около 7,5 километров в секунду, но и может менять курс в полете, что делает ее неуязвимой для средств ПВО.

Но чтобы уж совсем не довести читателей до сердечного приступа, издание успокаивает: Соединенные Штаты, хоть и проспали технологический рывок России, сейчас тоже создают ракету, которая будет летать со скоростью 24 000 км /час. «Через 20 минут после запуска она сможет нанести удар по Москве, а через 30 минут — по Пекину», - рапортует «Юлландс-Постен».

Что ж, спасибо датчанам за прямоту: цели американских ракет они не скрывают. Но если в Копенгагене наивно надеются, что ядерные чудовища будут лишь шнырять над тихой Данией, то пусть не обольщаются: если дойдет до судного дня, мало никому не покажется. Ведь в той же «Юлландс-Постен» приводится мнение бывшего главы ВМС США Томаса Модли, который утверждает, что гиперзвуковое оружие совершит в методах ведения войн такую же революцию, как это в XX веке сделало оружие ядерное.

Поэтому Западу лучше не санкциями бросаться, а подумать о том, как договориться с Москвой, чтобы создать на будущее новую систему безопасности на планете. Это уж точно будет во всеобщих интересах.

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