Власти хотят приравнять гостевые дома к отелям и заставить их владельцев платить налоги

Многие отдыхающие предпочитает останавливаться не в отелях с солидной вывеской, а на частных квартирах и в так называемых гостевых домах Фото: Олег УКЛАДОВ

Приближается летний сезон. За границу выехать проблематично, поэтому основную нагрузку примут на себя российские курорты. Многие отдыхающие предпочитает останавливаться не в отелях с солидной вывеской, а на частных квартирах и в так называемых гостевых домах — так дешевле.

Уже несколько лет власти бьются над тем, как упорядочить существование таких постоялых дворов. Ростуризм разработал поправки к закону «О туристской деятельности», которые, по мнению ведомства, упорядочат деятельность таких заведений. Предусматривается создание федерального реестра гостевых домов. Задача — вывести частников из тени и обеспечить выплату налогов в региональные бюджеты. В документе оговаривается само понятия «гостевой дом», какие услуги в нем оказываются, предусматривается их классификация. Как в отелях — от одной до 5 звезд. Их владельцы смогут претендовать на господдержку и участвовать в программах Ростуризма.

- В целом такой документ нужен, - прокомментировала «КП» депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Но его планируют ввести только с 1 января будущего года, а в нынешнем сезоне существование гостевых домов по-прежнему под угрозой.

С 2019 г. оказывать гостиничные услуги в жилом секторе запрещено — речь идет о так называемом «Законе Хованской» (по имени одного из инициаторов — депутата Госдумы Галины Хованской), запретившем, в частности, деятельность хостелов в жилых домах, «КП» много писала об этом законе и о его «побочных эффектах».

Одна из таких «побочек» проявилась на отечественных курортах. Владельцы домишек в приморских городах, где люди поколениями тем и живут, что сдают комнаты отдыхающим, в панике. Если хозяин квартиры, сдающий свое жилье посуточно, может сделать вид, что он просто сдает квартиру в найм (это разрешается) и не оказывает гостиничных услуг, то владельцам гостевых домов это сделать сложнее — слишком явно видны признаки мини-отеля, хотя бы сам факт наличия нескольких номеров, нередко хозяева, следуя современным требованиям к сервису, сдают такие дома с завтраками и обедами.

- Сейчас проверяющие выявляют дома категории «индивидуальное жилищное строительств», где оказываются гостиничные услуги, - рассказала «КП» депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Только по Краснодарскому краю, откуда я избиралась, 182 дела находится в судах, в основном, в районе Геленджика.

По словам депутата, для того, чтобы на законных основаниях размещать у себя туристов, владельцы частных домов должны переводить свои земельные участки из категории ИЖС в категорию «для коммерческого использования».

- Это большая волокита, - говорит Светлана Бессараб. - А неправомерное использование участка позволяет его изъять и принудить владельца через суд снести свой дом. Это катастрофа для людей. Уже есть несколько судебных решений — не в пользу владельцев. До принудительного сноса дело, правда, не дошло, но людям выданы предписания о недопустимости коммерческой деятельности и предупреждения, что если такая деятельность будет продолжена, то их заставят снести дом.

Вопрос этот — ключевой, однако законопроект Ростуризма ситуацию не проясняет, отмечает наша собеседница.

- В документе ничего не сказано о том, можно ли размещать гостевые дома на землях ИЖС, - говорит Светлана Бессараб. - Я считаю, что нужно разрешить это делать, пусть это будет четко записано в законе или в подзаконных актах. Главное, чтобы владелец дома качественно оказывал услуги и платил налоги. Причем, налог надо дать возможность платить по пониженной ставке — как самозанятому. Необходимо уже до начала туристического сезона принять четкие правила, по которым будет разрешено работать домашним отелям — чтобы не разрушился их многолетний традиционный бизнес.