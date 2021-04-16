Роспотребнадзор предложил дважды тестировать на коронавирус россиян, прибывших из Турции и Танзании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Граждан России, которые возвращаются с территории Турции и Танзании до 1 мая текущего года, предложили обязать в течение пяти дней сдать повторный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. С данным предложением выступил в пятницу, 16 апреля, Роспотребнадзор. Проект постановления ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

В проекте говорится, что прибывающим на территории России гражданам предстоит повторно предоставить данные о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию. Для этого необходимо будет заполнить соответствующую форму на едином портале государственных услуг.

По документу, данное требование не будет распространяться на членов экипажей воздушных судов, которые осуществляют рейсы из Турции и Танзании в РФ.

Как сообщал сайт kp.ru, российской оперштаб с 15 апреля по 1 июня 2021 года приостановил авиасообщение с Турцией и Танзанией. Данное решение приняли из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в этих странах.