Тайны кастинга «Дома-2»: как герои покупают себе легенду и сколько половых партнеров нужно, чтобы тебя взяли

Корреспондент «КП» не прошел кастинг с первого раза, но ему предложили второй шанс Фото: Личный архив героя публикации

С 19 апреля шоу «Дом-2» перезапускается на канале Ю. После внезапного закрытия на ТНТ, реалити искало новую платформу. О том, как теперь проходят кастинги на проект, сколько стоит купить себе легенду и новом облике шоу, которое любит и ненавидит вся страна — в материале «КП».

ТРАКТОРИСТ ПРОТИВ СЛАДКОГО МАЛЬЧИКА

Кастинг-служба «Дома-2» сидит на Юго-Западе Москвы. За главным корпусом РУДН неказистый ангар, обтянутый пластиковыми панелями. В нем хотели открыть боулинг. Но бизнес не сложился, и здание ушло под съемочные павильоны.

Стены кастинг-службы покрыты мозаикой фирменных цветов ТНТ. А на гигантском телевизоре вещает канал Ю. По углам столы с мониторами, за которыми прячутся пятеро сотрудников. В центре ряды жестких кресел, как в аэропорту.

Отбор претендентов - каждый день. За большим столом заседает красивая девушка с пшеничными волосами — она кастинг-менеджер. В кресле напротив елозит 24-летний Саня. Похож на сладкого Егора Крида. Хотя куда уж слаще. В ухе серьга в виде перевернутого креста, парниша изящно поправляет мелированную челку.

— У меня было тяжелое детство… меня предавали... со школы зарабатываю на хлеб… построил свой бизнес, — живописал холеный претендент.

— Ты красавчик, но нужно что-то еще, — отвечала менеджер. — Завтра выйдешь на лобное место (площадка, где участники представляют себя и обсуждают день на проекте — прим. авт.), а с тобой зайдет тракторист. Достанет кольцо и скажет: «Через месяц я найду себе жену и увезу ее в закат». И ты померк на фоне настоящего мужика.

— Но я и есть настоящий мужик! Я всегда двери девушкам при выходе из машины открываю, плачу за нее в ресторане...

Типаж Сани менеджеру явно нравится. Она отправляет его посидеть подумать над амплуа, а пока вызывает к столу меня.

«ПОДУМАЙ ЕЩЕ И ПРИХОДИ»

Анкета кандидата подробна, как личное дело в военкомате. Паспорт, национальность, рост, вес, размер одежды и обуви, самые длинные отношениях в жизни, таланты, количество половых партнеров за всю жизнь, число подписчиков в инстаграме.

По новым требованиям после переезда на канал Ю, герои должны быть не старше 25 лет, желательно блогеры.

— Мне 27 лет, да и не блогер я, — признаюсь первым делом.

— Нестрашно! Удивляй меня, — подмигнула кастингерша.

— У меня красный диплом филолога, хотел кандидатскую писать…

Менеджер с довольными ямочками на щеках застрочил пометки в анкете.

— Но меня бросила девушка. Я зациклился на ней, пришлось ходить к психотерапевту. Врач сказал, что мне нужны новые эмоции, чтобы пережить расставание. Поэтому пришел к вам.

Дама была в восторге.

— Тренд с психологом ты хорошо поймал. И «ученость» твоя нам нравится. Но зачем тебе наш проект?

Я мямлил и собеседница погрустнела.

— В твоей истории не хватает стимула. Зачем ты проекту и зачем проект тебе? Думай и через неделю приходи. Будет мотив, мы поможем с развитием. У нас есть герои, которые и по пять раз на кастинге были, пока не нашли тот самый мотив.

ЖИЗНЬ СКУЧНАЯ? КУПИ НОВУЮ

Сценарист Екатерина Ефременко вспоминает, как после университета семь лет назад подрабатывала «биографом».

— А как еще назвать эту работу? Мы помогали сочинять биографии и мотивацию тем, кто хотел на проект, но не мог пройти кастинг. Ловили на Саморы Машела (улица, где расположена кастинг-служба — прим. авт.) ребят, которые выходили с грустными лицами. Предлагали помощь, — рассказывает девушка.

По словам сценаристки, за услугу они просили около 5000 рублей. Вытягивали из биографии кандидата самые сочные факты. Затем пересобирали их в историю и учили претендента подавать рассказ в нужном ключе.

— Предлагали занятия по риторике и сценическому мастерству — чтобы держать себя могли перед камерами. Но чаще у нас просто покупали биографию. 98% соискателей после этого все равно провалили кастинг. Там же не дураки сидят. Они сами горазды придумывать истории героям и поэтому раскрывали обман. Купить биографию мог любой, но поверить, что все так и было, получалось у единиц.

Собеседница рассказывает, большинство участников — люди не семи пядей во лбу. Вранье вскрывалось сразу. Плачется парень, что его избивала бывшая девушка — типичный пример биографии кандидата на «Дом-2», а менеджер просит продиктовать телефон обидчицы. Якобы она сейчас наберет и спросит. Человек тут же терялся. Или девушка говорит, что у дверей загса ее бросил жених. Кандидатку спрашивают, сколько стоило платье, просят показать фото, а она юлит.

Необычную подработку Екатерина оставила после переезда за границу и удачного замужества.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА МЕСТО В ДОМЕ

Анастасия Рикеза в кастинге «Дома-2» проработала полтора года. Ушла за месяц до закрытия проекта. Сейчас консультирует людей, желающих попасть на экраны. Эксперт вспоминает: первые ошибки кандидаты допускали с порога.

— Люди приходят неухоженные, растрепанные, элементарно не здороваются. Поэтому кастинг можно провалить из-за такой глупости. Четких критериев для героев «Дома-2» нет. На проект заводили людей, которые умеют делать свою жизнь интересной, ничего не боятся, идут вперед и плюют на общественное мнение, — рассказывает Анастасия «Комсомольской правде».

Анастасия Рикеза была кастинг-менеджером на проекте. Фото: Личный архив героя публикации

Экс-сотрудница говорит, что на пробы постоянно приезжали с шоколадками, тортами и серьезными деньгами.

— Суммы доходили до полумиллиона рублей. Но купить продюсеров нереально! Если ты неинтересный, то и нам ты неинтересен. Это не красивые слова. Я работала на телевидении и могу перечислить покупные проекты. «Дом-2» к ним не относится. Мы всегда опирались на мнение аудитории, а ей интересна реальная жизнь. Как люди становятся успешными, выбираются из детдомов и делают себя сами. Но и обычные типажи городских-сельских девчонок и парней брали. Главное, чтобы была цель у героя. Без нее он не сможет закрепится среди участников.

ПОСТЫДНАЯ СТРАСТЬ НА НОВОМ КАНАЛЕ

«Дом-2» по сути канал внутри канала: свои операторы, руководители, пиар, продюсеры и т.д. Свой мир, к которому у ТНТ никогда не было претензий, потому что рейтинги проект держал.

— На ТНТ сменилось руководство, люди консервативных взглядов. Их долго убеждали, что проект нужно оставить. Но взят курс на обновление канала в семейном ключе. В этой нише больше аудитории, а значит больше рекламных денег, — рассказывает «Комсомолке» на условиях анонимности бывшая сотрудница кастинг-службы проекта.

Собеседница объясняет, что в телемире есть деление на каналы-флагманы, средний эшелон и третьестепенные. К последним относятся СТС Love, куда по слухам тоже хотели перенести «Дом-2», и канал Ю. Это нишевый сегмент: у них невысокие рейтинги и узкая аудитория. У Ю — это женщины с 15 до 35 лет. Под их интересы и будут делать картинку.

По словам инсайдера, команда реалити вместе с продюсерами канала намерена пересобрать из проекта качественный guilty pleasure — с английского «постыдная страсть». Так молодежь именует, например, любовь к отечественной попсе, бульварным романам и тем же телешоу.

«Дом-2» не станет более «умным», но немного окультурится. Задача у команды: уйти от репутации скандального проекта и превратить его в модное шоу с красивыми молодыми людьми, а не фриками.

МЕНЬШЕ ТРЕША, БОЛЬШЕ СЛЕЗ

Кастинг-менеджер одна из профессий, на которую не учат. Работой занимались опытные телевизионщики. Иногда менеджерами становились выходцы с проекта.

— Как правило, это умные ребята, которые уже заскучали на проекте, но тонко поняли суть. Отборы проводили бывшие участники Андрей Черкасов, Элина Камирен. Самой крутой «хищницей» удалось стать Надежде Ермаковой. Она до сих пор одна из главных в кастинг-службе, — рассказывает собеседница.

На кастинге все 17 лет не меняются вопросы для кандидатов. Зачем пришли на проект, к кому хотите попасть, почему вы достойны быть на всех экранах страны, на что готовы ради участия?

— Девушке хватит трех минут, чтобы понять, будет у нее секс с парнем или нет. Кастинг-менеджеру достаточно 30 секунд, чтобы знать, на сколько выпусков потянет кандидата. Всегда искали людей без комплексов. Отсюда и вопрос про половых партнеров в анкете. Много было — хорошо, это такой типаж гулящего. Никого не было — тоже хорошо, типаж скромницы. На кастинге могли попросить станцевать стриптиз. Или развести на конфликт на ровном месте, чтобы посмотреть, как человек реагирует. Одна коллега со всеми общалась через губу и докапывалась к каждому слову. Стресс-тест мало кто проходил.

За годы проекта все яркие личности Москвы и желающих ее покорить съездили на телестройку. Когда кандидаты кончались, ездили по регионам и СНГ. Иногда новые герои никак не находились.

— Тогда доставали папку с анкетами перспективных кандидатов, чтобы докрутить их историю. Сбежать на проект от мужа-тирана — в идеале он через месяц должен приехать к ней и пытаться завоевать жену. Был парень из Челябинска, который собирал деньги на лечение редкого заболевания. Мама с дочкой-первоклассницей, которые претендовали на одного из героев. Конфликт и возможность развития персонажа — все по законам драматургии. Думаю, после переезда «Дома-2» истории станут менее трешовыми, более трогательными, — поделился экс-сотрудница проекта.