Мишустин анонсировал восстановление ж/д и авиасообщения с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи во Дворце Независимости. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу Михаил Мишустин прилетел на переговоры в Минск. В последний раз премьер посещал белорусскую столицу в сентябре прошлого года. У трапа самолета Мишустина встретили глава кабмина Белоруссии Роман Головченко и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Сев в одну машину, Мишустин и Головченко направились во Дворец независимости — резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

- Я знаю вашу искренность по отношении к Белоруссии. Только что я разговаривал с нашим общим другом, он меня так убеждал в том, как вы накануне визита еще раз переворошили все вопросы российско-белорусских отношений.. Я его слушал-слушал и говорю: «Что ж ты меня уговариваешь, я верю, что Михаил Владимирович такой человек, который будет в это вникать». Но он так пытался меня активно убедить, в том, в чем я и сам убежден. Потом его фамилию назову, - приветствовал Мишустина Лукашенко.

Мишустин заговорил о падении российско-белорусского товарооборота.

- Коронавирус отходит, хотя наши медики и предупреждают о рисках, которые могут содержаться в различных вариациях штамма. Но совместными действиями мы справимся, - заметил Мишустин.

Говоря о Союзном государстве, Мишустин предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере, чтобы заняться интеграцией налоговых систем двух стран.

- Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением, - заметил премьер.

Мишустин также передал Лукашенко привет от Владимира Путина.

- Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, - сообщил Лукашенко.

Распрощавшись с Лукашенко, Мишустин и Головченко отправились на переговоры. Как рассказал белорусский премьер, пакет предложений по углублению экономической интеграции между Белоруссией с Россией находится в высокой степени готовности. В то же время, по его словам, остаются вопросы, по которым не достигнут консенсус.

- В основном это те вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов. Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект, - заметил Головченко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи во Дворце Независимости. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Успешным примером быстрого достижения договоренностей Головченко назвал сотрудничество по перевалке белорусских грузов через российские морские порты.

- Всего месяц назад началась активная работа по этому направлению, может, два месяца, но уже отгружено более 220 тысяч тонн внешнеторговых грузов Республики Беларусь через морскую инфраструктуру России, - сообщил Головченко.

О том, что Россия и Белоруссия неизбежно будут углублять интеграцию, в преддверии визита Мишустина говорил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

- Верю в то, что переговоры глав правительств подтвердят движение вперед. Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию. Значит для нас сокращается возможность экспортных поставок, для нас закрываются рынки, кредитные ресурсы. Какой ответ на это? Только наше сплочение, поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее, - отметил Мезенцев.

Как рассказал на переговорах Михаил Мишустин, Россия вскоре восстановит железнодорожное, а затем и авиационное сообщение с Белоруссией в «доковидных» объемах. К тому же, с 30 апреля будет запущен новый скоростной международный поезд «Ласточка» по маршруту Москва-Минск.

Мишустин также сообщил, что в ближайшее время планируется восстановить железнодорожное сообщение Сочи-Минск.

В ответ Головченко предложил Мишустину в условиях пандемии организовать свободное перемещение через границу «в деловых целях».