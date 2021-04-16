Лукашенко договорился с Путиным о встрече в Москве 22 апреля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о встрече в Москве ориентировочно 22 апреля этого года. Об этом глава Белоруссии сообщил в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в пятницу, 16 апреля.

- Это первое такое мероприятия. Вчера мы с Владимиром Путиным договорились о нашем графике работы по множеству вопросов. Где-то в конце апреля этого года, ориентировочно 22 апреля, мы проведем встречу в российской столице. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению различных проблем, - передает слова Александра Лукашенко белорусское издание Белта.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили важные вопросы двусторонней повестки дня. Главы двух стран выразили настрой на дальнейшее укрепление и развитие отношений России и Белоруссии.