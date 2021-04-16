«Доходы упали, а цены растут»: почему россияне стали экономить на лекарствах

Россияне даже в период пандемии стали экономить на лекарствах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выручка российских аптек за первые три месяца 2021 года упала на 11,5%. С января по март они продали товаров на 331,6 млрд рублей - это на 45 млрд меньше, чем годом ранее. Такие данные озвучили эксперты DNS Group. Самым слабым месяцем оказался март: выручка упала на четверть по сравнению с прошлогодней.

Почему россияне стали экономить на лекарствах? В эфире радио «Комсомольская правда» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов назвал четыре причины падения продаж в аптеках.

Причина 1: скачок спроса в начале прошлого года

- В начале прошлого года уже начиналась пандемия, рос спрос на отдельные лекарства - в частности, противовирусные препараты. Таким образом, мы просто имеем немножко перекошенный спрос. В прошлом году он был выше, чем в текущем. Это очевидная причина, лежащая на поверхности, - говорит Николай Беспалов.

Причина 2: падение доходов россиян

- В прошлом году из-за ковида и ограничений очень серьезно упали доходы населения. Конечно, в условиях падения доходов люди стараются экономить – либо отказываются от препаратов, которые не являются жизненно необходимыми, либо переключаются на покупку аналогов, - объясняет Николай Беспалов.

Причина 3: рост цен

Как отметил эксперт, падение доходов наложилось на серьезный рост цен из-за девальвации рубля. Это еще сильнее заставляет людей экономить.

Причина 4: запасы после второй волны ковида

- Прошлой осенью была вторая волна коронавируса, потребители делали запасы лекарств, иногда чрезмерные, - говворит Беспалов. - И эти запасы сейчас расходуются - просто в силу того, что у людей нет свободных средств, чтобы покупать что-то новое.