Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

За 2020 год Владимир Путин заработал 9 994 692 рубля - как следует из декларации президента, опубликованной на сайте Кремля.

В объектах недвижимого имущества главы государства по данным за прошлый год значатся квартира площадью 77 квадратных метров (в Санкт-Петербурге) и квартира 153.7 квадратов (в пользовании в Москве), а также 18-метровый гараж в Питере и такой же площади гаражное место. В разделе "транспортные средства" указана «Нива», два ГАЗ М-21 и автоприцеп Скиф.

В 2019-м годовой заработок президента оказался на 258 тысяч рублей меньше, а в 2018-м — на 1,336 млн. рублей ниже, чем в ушедшем году. 18 728 817 рублей - такая цифра стоит в декларации В.В. Путина за 2017 год. Характерно, что число и состав транспортных средств не меняется достаточно давно, а вот после 2016-го года из объектов недвижимости был исключен земельный участок в 15 соток.

В декларации премьер-министра Михаила Мишустина доход за 2020-й обозначен в размере 19 853 516 рублей. В пользовании у главы правительства есть участок в 55 соток, дом площадью 861 квадратный метр и квартира площадью 141 квадратов в пользовании (пользователями указанного жилья также значатся жена и сын, за супругой, кстати, записан и кроссовер Форд Куга).