Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя пару дней после того, как Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали лучшими в короткой программе командного ЧМ-2021, для них наступает время решающего выхода на лед. Рано утром в субботу по московскому времени, 17 апреля 2021 года, наши красавицы появятся для второго проката на льду в японской Осаке. После двух дней соревнований наши уверенно лидируют в общем зачете и усилия наших девушек завершат яркий командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, согласно условиям жеребьевки, выйдут на лед последними в сильнейшей разминке. Елизавета Туктамышева представит свою программу в 12:24 по московскому времени, у нее - 11-й стартовый номер. А у Анны Щербаковой - 12-й номер и точное время выхода на лед - 12:32. Примерно к 12:40 станут известны итог командного чемпионата мира 2021. Турнира, который наши пока ни разу в истории не выигрывали.

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая разминка произвольной программы командного ЧМ-2021 женщины

1. Леа Серна (Франция), 2. Майя Маззара (Франция), 3. Габриэль Дэйлман (Канада), 4. Элисон Шумахер (Канада), 5. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия), 6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка произвольной программы командного ЧМ-2021 женщины

7. Карен Чен (США), 8. Брэди Теннелл (США), 9. Рика Кихира (Япония), 10. Каори Сакамото (Япония), 11. Елизавета Туктамышева (Россия), 12. Анна Щербакова (Россия).

Смотреть прямую трансляцию командного ЧМ-2021 по фигурному катанию

Начало трансляции – с 10:50 по московскому времени 17 апреля 2021 года. Эфир можно увидеть на Первом как на телеканале, так и на сайте. Кроме того, прямая трансляция будет показана и на канале Eurosport.